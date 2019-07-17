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17.07.2019
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Putin: AB ile diyaloğa hazırız

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu bildirdi. 

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, AB Komisyonu Başkanlığı görevine gelmesi nedeniyle Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e kutlama mesajı gönderdi.

Leyen’in, AB ile Rusya arasında eşit ve karşılıklı ortaklığın sağlanmasına hizmet edeceğine inancın belirtildiği açıklamada, “Vladimir Putin, Rusya’nın AB ile güncel siyasi, ekonomik ve sosyal konularda yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurguladı” ifadesi kullanıldı.

Dün Avrupa Parlamentosu (AP), AB Komisyonu Başkanlığına Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in atanmasını onaylamıştı. 

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