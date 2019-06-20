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20.06.2019
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Putin: ABD-İran çatışması felaket olur

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ile İran arasında silahlı çatışmanın bölge için “felaket” olacağını belirterek, “Böyle bir çatışma, şiddeti ve Ortadoğu’daki mülteci akınını artırır” dedi.

Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayınlanan “Doğrudan Hat” programında halkın sorularını yanıtladı. Yaklaşık 4 saat 8 dakika süren programda Putin, iç ve dış politikaya ilişkin 2 milyondan fazla sorudan 81’ni cevapladı.

“TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM”

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirten Putin, “Rusya, ABD ile diyalog kurmaya hazır. Konuşacağımız çok şey var” ifadesini kullandı.

ABD’nin, İran’a karşı askeri müdahalede bulunması yönündeki açıklamalarını değerlendiren Putin, “ABD ile İran arasında olası silahlı çatışma, bütün bölge için felaket olur ve bunun sonuçları ABD’yi de etkileyebilir. Böyle bir çatışma, şiddeti ve Ortadoğu mülteci akınını artırır” diye konuştu. 

Suriye meselesine değinen Putin; Rusya, İran, Türkiye, ABD ve diğer ülkelerin, Suriye sorununa siyasi çözüm getirmesi ve Anayasa Komitesi’ni oluşturarak faaliyete geçirmesi gerektiğini söyledi.

Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas sorununun kısa bir zamanda çözülmesini umduğunu dile getirerek, Ukrayna yönetiminin Donbas sorunun çözülmesi için siyasi irade göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

“Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy genç olduğu için ona karşı adım atmayı hiç düşünmediniz mi?” şeklindeki bir soruyu yanıtlayan Putin, “Zelenskiy yetenekli bir insan. 2000’lerde Moskova sahnelerine çıktığında komik şeyler söylüyordu, lakin şu an yaptıkları hiç de komik değil” yorumunu yaptı.

EKONOMİDE YAPTIRIM VE PETROL GÖLGESİ 

Rusya’daki en önemli sorun olarak verimliliğe işaret eden Putin, “Yetkililerin iş gücü verimliliğini yükseltmesi gerekiyor. Bu konuda 36 farklı bölgede farklı kurumlara iş gücü verimliliğinin yükseltilmesine yönelik yaklaşık 2 trilyon rublelik destek sağlanacak” dedi.

Rus ekonomisinin kısa bir süre önce aynı anda farklı şoklara maruz kaldığını dile getiren Putin, “Bu şoklar yalnızca yaptırımlardan ötürü meydana gelen dış etkenler değildi. Aynı zamanda geleneksel ihracat ürünlerimizin bulunduğu küresel pazardaki gelişmelerle ilgiliydi. Söz konusu şoklar nedeniyle ekonomi ve sosyal alanlarda tatsız durumlar yaşadık ve halkımızın reel gelirleri geriledi. En büyük düşüş 2016’daydı ama artık gelirler artıyor” diye konuştu.

Yaptırımlar nedeniyle Batılı ülkelerin daha fazla kayıp yaşadığını belirten Putin, “Uzmanlara göre Rusya 2014’ten bu yana yaklaşık 50 milyar dolar kaybederken, Avrupa Birliği’nin kaybı 240 milyar dolar, ABD’nin kaybı ise 17 milyar dolar seviyesinde. Eğer yaptırımlara boyun eğip teslim olursak dahi bir değişiklik olmayacak” değerlendirmesinde bulundu. 

Putin, ABD tarafından Çinli Huawei şirketine yönelik atılan adımları değerlendirerek, “ABD bu adımıyla Çin’in kalkınmasını ve Çin ekonomisini yavaşlatmak istiyor. Çünkü Çin, bir başka küresel güç olan ABD’nin küresel rakibi haline geldi. Aynısı Rusya’ya karşı da yapılıyor ve bu durum devam edecek” ifadesini kullandı.

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