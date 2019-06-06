26.1 C
Istanbul
06.06.2019
Anasayfa DÜNYA Putin: Rusya, Venezuela'da üs kurmayı planlamıyor

Putin: Rusya, Venezuela’da üs kurmayı planlamıyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamadıklarını belirterek, "Venezuela’daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar" dedi.

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da uluslararası haber ajansı temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran siyasetiyle ilgili ABD ile Rusya’nın farklı görüşlere sahip olduğuna işaret eden Putin, “ABD’nin İran’a yönelik siyasetine katılmıyoruz. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin soru işaretleri olabilir ama bunları neden istişare etmiyoruz? Daha önce inşa edilmiş bir şeyi tümüyle yıkarak çözüm aramak zorunda değilsiniz” diye konuştu.

Venezuela konusunda askeri müdahale senaryolarını kınadıklarını vurgulayan Putin, “ABD’nin müttefikleri bile askeri müdahaleyi desteklemiyor. Başka ülkelerin iç işlerine karışmak son derece ciddi ve bazen trajik sonuçlara neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Libya ve Irak’ta yaşananların, askeri müdahalenin olası kötü sonuçlarına yönelik örnekler olduğunu anlatan Putin, şunları kaydetti:

“Bildiğiniz gibi cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Venezuela’da tüm taraflar bir araya gelerek krize siyasi bir çözüm bulmalılar. Rusya, Venezuela’ya asker göndermeyi veya orada üs kurmayı planlamıyor. Venezuela’daki Rus askeri uzmanlar, daha önce imzalanan askeri teknik sözleşmeler doğrultusunda orada bulunuyorlar.”

İlginizi çekebilir:  Tinder: Rusya gerektiğinde kullanıcı bilgilerini paylaşmamızı istedi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,466AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Putin: Rusya, Venezuela’da üs kurmayı planlamıyor

birgun.net -
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg’da uluslararası haber ajansı temsilcileriyle bir...
Devamını Oku

“YSK seçimin iptaline sebep olan kişilere ‘yeniden görev yapsınlar’ dedi”

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, YSK Başkanı Sadi Güven'in,...
Devamını Oku

Temelli’den ’23 Haziran’ açıklaması: Kararlı bir şekilde tavrımızı ortaya koyacağız

birgun.net -
HDP Batman İl Başkanlığı'nca düzenlenen bayramlaşma programı, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla...
Devamını Oku

Lüks sitenin havuzuna bakım yapan 2 işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

birgun.net -
İzmir'de lüks bir sitede bulunan havuza bakım yaparken elektrik akımına kapılan iki...
Devamını Oku

Meteoroloji’den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

birgun.net -
Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin belli kesimlerinde sağanak ve gök...
Devamını Oku

Netflix uygulamasına akış sekmesi geliyor

birgun.net -
Netflix; fragmanların, fotoğrafların, filmler ve diziler için uyarıcıların bulunduğu Instagram'daki gibi...
Devamını Oku

Şile Saklıgöl’de çardak çöktü, yurttaşlar göle düştü

birgun.net -
Şile Saklıgöl'de bir çardağın çökmesiyle yurttaşlar göle düştü. Korku ve paniğin yaşandığı...
Devamını Oku

Genco Erkal 16 Haziran’da Frankfurt’ta

birgun.net -
Çuval Dergisi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Genco Erkal’ın uyarladığı, yönettiği ve aynı...
Devamını Oku

A Haber’e vapurda İmamoğlu sürprizi

birgun.net -
Bayram tatilinde toplu taşımanın ücretsiz olması sebebiyle Adalar vapur hattında büyük yoğunluk...
Devamını Oku

Halep’ten Fransa Açık’a veda

birgun.net -
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlarda...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi