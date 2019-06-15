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15.06.2019
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Putin: Suriye’de anayasa komitesi çalışmalarının oluşturulmasını sağlıyoruz

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de uzun vadeli istikrarın sağlanmasıyla ilgili yeni bir süreç yürüttüklerini açıkladı. Putin, “Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana formatındaki koordinasyonu gerçek anlamda verimli. Birlikte çalışarak, Suriye anayasa komitesinin çalışmalarının oluşturulması ve başlatılması da dahil olmak üzere, Suriye’deki iç sürecin ilerlemesini sağlıyoruz” açıklaması yaptı.

Sputnik‘in haberine göre, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde konuşan Putin, Rusya’nın Asya’da uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğüne dayalı eşit ve bütün bir güvenlik sisteminin oluşturulması ile ilgili çabaların yoğunlaştırılmasını savunduğunu söyledi.

Putin, “Teröristlerin kimyasal, biyolojik ve bu türden diğer silahlara ulaşmasına izin vermemek, aşırıcılık ideolojilerinin propagandasını durdurmak için her şey yapılmalı” açıklaması yaptı. Putin, ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin nükleer silahların yayılmaması ile ilgili genel duruma olumsuz etkisine işaret etti ve bu durumda tek mantıklı çözüm yolu olarak Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) katılımcılarının yükümlülüklerine devam etmesi olduğunu ifade etti.

Asya’daki güvenliğin sağlanmasını amaçlayan bir başka görevin de Suriye’de uzun vadeli istikrarın sağlanması olduğunu söyleyen Putin, “Rusya, İran ve Türkiye’nin Astana formatındaki koordinasyonu gerçek anlamda verimli. Birlikte çalışarak, Suriye anayasa komitesinin çalışmalarının oluşturulması ve başlatılması da dahil olmak üzere, Suriye’deki iç sürecin ilerlemesini sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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