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31.05.2019
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Putin: Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yapay zekanın; kalite ve verimlilik noktasında muazzam avantajlar sağladığını belirterek, “Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir” dedi.

Putin, başkent Moskova’da Rus yetkililerle yapay zeka alanında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısına katıldı.

Rusya’da yapay zeka teknolojisinin geliştirilmesine büyük önem verilmesi gerektiğini belirten Putin, “Yapay zeka alanına ilişkin araştırmaların bütçesini katlamamız gerekiyor. Ayrıca, özel girişimlerin de önünü açmak için adımlar atılması lazım” diye konuştu.

Yapay zekanın, hızlı karar alma mekanizmaları üzerinden gerçek zamanlı olarak devasa verileri analiz edebildiğine işaret eden Putin, “Bu da kalite ve verimlilik noktasında muazzam avantajlar sağlıyor. Yapay zeka alanında tekelleşen dünyayı yönetir” dedi.

Yeni ürünlerin ve çözümlerin üretilmesine yönelik gelişmelerin hızla arttığını aktaran Putin, “Teknolojide liderlik ve özellikle yapay zeka teknolojisinde küresel anlamda rekabet yaşanıyor. Dünyanın geleceğini belirleyeceği için teknolojik kalkınmanın anahtar rotalarından birisi yapay zekadır” değerlendirmesinde bulundu.

Putin, çok sayıda ülkenin yapay zeka stratejilerini belirlediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Yapay zeka alanında teknolojik bağımsızlığımızı güvence altına almalıyız. Bu, ekonomimiz, ticaretimiz, Rus vatandaşlarının yaşam kalitesi, ülkemizin güvenliği ve savunması için en önemli unsur. Herhangi bir sanayi alanında maksimum etkiyi sağlayacak küresel çözümler bulmak zorundayız.”

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