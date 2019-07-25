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25.07.2019
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Putin’den Türkiye’ye uygulanan vizenin kaldırılmasına ilişkin talimat

birgun.net birgun.net

Rusya Devlet Başkanı Putin, hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerine ilişkin sitede yayınlanan belgeye göre Vladimir Putin, 24 Kasım 2015’te Rus Su-24 uçağının Türk F-16’ları tarafından düşürülmesi nedeniyle Türkiye’ye uygulanan özel ekonomik önlemlerin bazılarını iptal etti.

Sputnik’in aktardığı haberde, Putin’in imzaladığı kararnameye göre hizmet pasaportu ve hususi pasaport sahibi Türkiye vatandaşları sadece kısa süreli iş seyahatlerini değil, Rusya’ya yapacakları her türlü ziyareti vize almadan gerçekleştirebilecek.

Kararnamede, bu uygulamanın mütekabiliyet ilkesi gereğince Türkiye’nin Rusya vatandaşlarına yönelik benzer önlemleri alması koşuluyla hayata geçirileceği ifade edildi.

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Kararnameyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Ankara ve Moskova arasındaki 12 Mayıs 2010 tarihli vizelerin kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın kısmen yeniden uygulamaya koyulduğunu Türk makamlarına tebliğ etme talimatı veren Putin, hükümete de yasal düzenlemelerini bu kararnameye uygun hale getirme emri verdi.

AZERBAYCAN 1 EYLÜL’DE KALDIRIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Türkiye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül’den itibaren kaldıracağını açıkladı. 

Azerbaycan’a vize 1 Eylül’de kalkıyor

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