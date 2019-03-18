Putin’den Yeni Zelanda saldırıları yorumu: Amacı ülkeyi sarsmak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıların, ülkeyi sarsmayı amaçladığını söyledi.

Putin, Kırım ve Sivastopol kentinde toplum temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Yeni Zelanda’da camilere yapılan saldırıyı değerlendirdi.

Saldırıda ölenler için üzüntülerini dile getiren Putin, “Yeni Zelanda’daki korkunç terör saldırısının amacı ülkeyi sarsmaktır.” dedi.



“Terör eylemlerinin her ülke için tehlikeli olduğunu” belirten Putin, Rusya’nın bu tür saldırılara izin vermeyeceğini kaydetti.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen saldırılarda 50 kişi yaşamını yitirmişti.