29.3 C
Istanbul
23.07.2019
Anasayfa GÜNCEL Erdoğan'a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

Erdoğan’a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğine getirilen ve yeni başbakan olan Boris Johnson dikkat çeken sicile sahip. Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu olan Johnson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için düzenlenmiş “küfürlü” şiir yarışmasında birinci olmasıyla da Türkiye’de biliniyor.

Mayıs 2016’da İngiltere’de yayımlanan haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli şiir yarışması” düzenledi. Douglas Murray, beş mısralık esprili şiir yarışmasını, eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın kazandığını duyurdu. Murray, iktidardaki Muhafazakar partinin önemli isimlerinden Johnson’ın şiirine de, derginin internet sitesindeki son blog yazısında yer verdi.

O dönem Dışişleri Bakanı olan Johnson, Eylül 2016’da Ankara’ya resmi ziyaret yaptı ve Erdoğan’la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Johnson’a Ankara’daki temaslarında hakaret şiiri konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu ve “Özür dileyecek misiniz?” denildi.

Johnson’ın buna yanıtı “Aslında bu hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızda dile getirilmedi. Buna ben de şaşırdım. Bunu ilk dile getiren siz oldunuz” oldu. Johnson şöyle devam etti: “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da bir araya geldiğim insanlar Birleşik Krallık’ın burada olmasının Türkiye’nin demokrasisi için bir taahhüt olduğunun farkında. Birleşik Krallık aslında Türkiye’nin demokrasinin kurulmasında ne kadar merkezi olduğunun farkında ve aslında şaşırdım, hiçbir şekilde dile getirilmedi bu.”

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johnson’ın başbakanlığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, “Birleşik Krallık’ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson’ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Johnson’la ilgili “Dostum” ifadesini kullanarak, “Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson’u canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

PUTİN VE CLİNTON DA HEDEFİNDEYDİ

Johnson yalnızca Erdoğan’a hakaretiyle değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’de Trump’la başkanlık yarışına giren Hillary Clinton’la ilgili sözleriyle de gündem olmuştu.

Johnson bir köşe yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Harry Potter film serisinden Dobby ev cini karakterine benzetmişti. 2007’de yazdığı bir makalede de Hillary Clinton’ı “Boyalı sarı saçları, rujlu dudakları ve buz gibi mavi bir bakışı var: Akıl hastanesindeki sadist bir hemşire gibi” sözleriyle tanımlayan Johnson, makalesinin devamında Clinton’ın ABD Başkanı olmasını desteklediğini söylese de, Clinton’ın “siyasette karşı olduğu her şeyi temsil ettiğini” söylemişti.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,535AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

“Fenerbahçe ile Kjaer için görüştük”

birgun.net -
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Nemanja Gudelj'in transferi için yapılan basın toplantısında, Simon...
Devamını Oku

Pucca’ya verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

birgun.net -
Mahkeme, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda, "Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği" gerekçesi ile...
Devamını Oku

Erdoğan’a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

HABER MERKEZİ -
İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine getirilen ve yeni başbakan olan Boris Johnson dikkat...
Devamını Oku

Varlık Fonu’ndan Milli Piyango İhalesi duyurusu

birgun.net -
Türkiye Varlık Fonu tarafından (Milli Piyango İhalesi) haziran itibarıyla başlayan ihale sürecinde...
Devamını Oku

Yavru köpekleri çuvala koyup ölüme terk ettiler

birgun.net -
Denizli'nin Çameli ilçesinde, çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten...
Devamını Oku

Aslan Kral’dan vizyona girdiği hafta hasılat rekoru

birgun.net -
Disney'in 1994 yılında gösterildikten sonra bir ikon haline dönüşen animasyon filmi Aslan...
Devamını Oku

Alparslan Kuytul hakkında yeni dava: 20 yıla kadar hapis istendi

birgun.net -
Adana'da, Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında, vakfın kurucu başkanı tutuklu Alparslan Kuytul...
Devamını Oku

Trans kadın Didem Akay yaşamına son verdi

birgun.net -
Trans kadın Didem Akay’ın intihar ederek yaşamına son verdiği bildirildi.
Devamını Oku

MSB: Türkiye ile ABD güvenli bölge çalışmalarına başladı

birgun.net -
Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik...
Devamını Oku

Plajda şezlong kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

birgun.net -
Balıkesir’in Edremit ilçesinde meydana gelen olayda çay bahçesinde silahlı çatışma çıktı. 3...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi