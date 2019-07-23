Erdoğan’a hakaret yarışmasında birinci olan başbakan: Boris Johnson

İngiltere’de Muhafazakar Parti liderliğine getirilen ve yeni başbakan olan Boris Johnson dikkat çeken sicile sahip. Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal’in torunu Stanley Johnson’ın oğlu olan Johnson, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için düzenlenmiş “küfürlü” şiir yarışmasında birinci olmasıyla da Türkiye’de biliniyor.

Mayıs 2016’da İngiltere’de yayımlanan haftalık The Spectator dergisinin yazarlarından Douglas Murray, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içerikli şiir yarışması” düzenledi. Douglas Murray, beş mısralık esprili şiir yarışmasını, eski Londra Belediye Başkanı Boris Johnson’ın kazandığını duyurdu. Murray, iktidardaki Muhafazakar partinin önemli isimlerinden Johnson’ın şiirine de, derginin internet sitesindeki son blog yazısında yer verdi.

O dönem Dışişleri Bakanı olan Johnson, Eylül 2016’da Ankara’ya resmi ziyaret yaptı ve Erdoğan’la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuşan Johnson’a Ankara’daki temaslarında hakaret şiiri konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu ve “Özür dileyecek misiniz?” denildi.

Johnson’ın buna yanıtı “Aslında bu hiçbir şekilde detaylı konuşmalarımızda dile getirilmedi. Buna ben de şaşırdım. Bunu ilk dile getiren siz oldunuz” oldu. Johnson şöyle devam etti: “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da bir araya geldiğim insanlar Birleşik Krallık’ın burada olmasının Türkiye’nin demokrasisi için bir taahhüt olduğunun farkında. Birleşik Krallık aslında Türkiye’nin demokrasinin kurulmasında ne kadar merkezi olduğunun farkında ve aslında şaşırdım, hiçbir şekilde dile getirilmedi bu.”

ERDOĞAN VE ÇAVUŞOĞLU’NDAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Johnson’ın başbakanlığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Erdoğan, “Birleşik Krallık’ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson’ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Johnson’la ilgili “Dostum” ifadesini kullanarak, “Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Birleşik Krallık’ın yeni başbakanı dostum Boris Johnson’u canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

PUTİN VE CLİNTON DA HEDEFİNDEYDİ

Johnson yalnızca Erdoğan’a hakaretiyle değil Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD’de Trump’la başkanlık yarışına giren Hillary Clinton’la ilgili sözleriyle de gündem olmuştu.

Johnson bir köşe yazısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Harry Potter film serisinden Dobby ev cini karakterine benzetmişti. 2007’de yazdığı bir makalede de Hillary Clinton’ı “Boyalı sarı saçları, rujlu dudakları ve buz gibi mavi bir bakışı var: Akıl hastanesindeki sadist bir hemşire gibi” sözleriyle tanımlayan Johnson, makalesinin devamında Clinton’ın ABD Başkanı olmasını desteklediğini söylese de, Clinton’ın “siyasette karşı olduğu her şeyi temsil ettiğini” söylemişti.