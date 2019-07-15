Putin’in uçuş eğitimi aldığı pilot helikopter kazasında hayatını kaybetti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yıllar önce Sibirya planörlerine gökyüzünde ultralight motorlu yelkenkanat ile eşlik etmesi için uçma eğitimi veren Birleşik Hafif Havacılık Federasyonu Başkanı, pilot İgor Nikitin, Moskova bölgesinde yaşanan bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Sputnik‘in haberine göre, Moskova bölgesindeki Solneçnogorsk kentinde dün Robinson helikopteri düştü, helikopterde ilk verilere göre iki kişi hayatını kaybetti.

Rusya Birleşik Hafif Havacılık Federasyonu Başkan Yardımcısı Sergey Minigulov, kurumun başkanı pilot İgor Nikitin’in kazada ölen iki kişiden biri olduğunu açıkladı.