22.5 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa GÜNCEL QR koduyla sipariş giriliyor, robotlar servis ediyor

QR koduyla sipariş giriliyor, robotlar servis ediyor

birgun.net birgun.net
Fotoğraf: İHA

Güney Kore’de ülkenin en popüler yemek firmalarından biri, robotların servis yaptığı Merry-Go Kitchen adında bir restoran açtı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’un güney kesiminde açılan restoranda müşteriler, çeşitli fotoğraflar ve videolar sunan özel bir akıllı yemek sipariş sistemiyle yiyeceklerini sipariş edebiliyor. Müşteriler oturdukları masanın üzerindeki QR kodunu kullanarak kedilerine gösterilen fotoğraf ve videolardan seçim yaparak sipariş veriyor.

Siparişlerin aşçılar tarafından hazırlanmasından sonra robotlar yemekleri ve içecekleri masayı bularak servis ediyor. Önüne çıkan engellerden kaçınabilen robotlar, tek seferde 4 masaya servis yapabiliyor. Yalnızca bir personel masa numarasını robota giriyor. 

Güney Kore’de hızla yaygınlaşmaya başlayan bu restoranlardaki sisteme ‘yüz yüze görüşme yok’ anlamına gelen ‘Untact’ adı veriliyor. 

İlginizi çekebilir:  Rusya: Güney Kore'ye 'Pişmanız' şeklinde bir açıklama yapmadık

Kaynak:İHA

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,615AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Trump: Rusya’dan füze sistemi aldığı için Türkiye’yi suçlamıyorum

birgun.net -
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'dan...
Devamını Oku

Muğla’da elektrik akımına kapılan veteriner hayatını kaybetti

birgun.net -
Nevzat Çağlar TüfekçiMuğla Veteriner Hekimleri Odası üyesi,...
Devamını Oku

Gasp Büro Amirliği’ndeki tüm polislerin görev yeri değiştirildi

birgun.net -
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği'nde çalışan tüm personelin...
Devamını Oku

UEFA’nın ‘sezonun golü’ adayları belli oldu

birgun.net -
UEFA, 2018-19 sezonunun en iyi golü için adaylarını belirledi.
Devamını Oku

Fenerbahçe, Schneiderlin transferi için Everton ile anlaştı

birgun.net -
Fenerbahçe, Fransız orta saha oyuncusu Morgan Schneiderlin'i kiralamak için kulübü Everton ile...
Devamını Oku

CHP: Merkez Bankası son faiz indirimi ile itibar kaybetti

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak,...
Devamını Oku

Avrupa Birliği’nden ABD’nin ‘idam cezası’ kararına tepki

birgun.net -
Avrupa Birliği (AB), ABD'nin idam cezası alan mahkumların infazlarına yeniden başlayacak olmasına "şiddetle...
Devamını Oku

MHP’li başkan görevden alındı

birgun.net -
MHP'nin Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı, parti içindeki uygunsuz davranışları nedeniyle görevden...
Devamını Oku

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Pagos Üretici Pazarı’na ulaşım kolaylığı

BİRGÜN İZMİR -
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 27 Temmuz Cumartesi günü Kadifekale’de ikincisi kurulacak 'Üretici Pazarı'na...
Devamını Oku

La Liga’da ‘maç günü’ tartışması

birgun.net -
İspanya Futbol Federasyonundan (RFEF) sorumlu hakimin aldığı, İspanya 1. Ligi (La Liga)...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi