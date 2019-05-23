Rabia adalet arayan herkesin sesi oldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün üzerinden 13 ay geçti. Ancak Naz’ın yaşamını yitirmesine dair ‘sır perdesi’ hâlâ aralanmadı. Geçen yıl 12 Nisan’da evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden Naz’ın ölümünün ‘yüksekten düşme’ mi, yoksa ‘intihar’ mı olduğu bilinmiyor. Kızının ölüm nedenini araştıran ve adalet arayan baba Şaban Vatan, kızının intihar sonucu değil, bir aracın çarpması nedeniyle hayatını kaybettiğini savunuyor. Baba Vatan, kızının yaşamını yitirmesine neden olaya kimi siyasetçilerin dahil olduğu görüşünde. Vatan, eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu’nun yeğeninin olaya karışmış olabileceğini iddia ediyor ve ifadesinin alınmasını talep ediyor.

Kamuoyunun yakından takip ettiği olay, geçen günlerde AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin baba Vatan’a açtığı davayla yeniden gündeme geldi. Olayla ilgili bağlantısının olmadığını belirten Canikli, “Acılı baba olmak, olayla ilgili hiçbir şekilde dahli olmayan şahsıma her gün hakaret ve iftiralarda bulunmanın bir gerekçesi olamaz” diyerek dava açtığını duyurdu.

‘ZATEN İFADE VERMİŞTİM’

Peki bunun üzerine Naz’ın babası neler düşünüyor? BirGün, bu soruya yanıt aramak için Şaban Vatan ile görüştü.

Yargı kararıyla akıl hastanesine yatırılmasına karar verilen Vatan, Canikli’nin suç duyurusuyla, Metin Cihan’a açılan soruşturmayı aynı anda öğrendiğine dikkat çekiyor. Devamında da şu ifadeleri kullanıyor: “Canikli’nin 13 maddelik bir açıklaması var, işte, ‘Acılı babaya ben dava açmadım, ama şimdi açıyorum’ minvalinde. Ee, ben de soruyorum o zaman, 21 Mart’ta yargılandım ben, 21 Mart’taki yargılanmamada bana Nurettin Canikli ile ilgili sorular soruldu. Coşkun Somuncuoğlu ile ilgili sorular soruldu. Açan kişiler farklı, sorular aynı oldu.”

Şaban Vatan’a mahkeme kararıyla akıl hastanesine yatırılma kararını hatırlatıyorum. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 10 Nisan’da yaptığı açıklamaya göre, Vatan hakkındaki ‘gözlem altına alınma’ kararı, Naz’ın ölümüne ilişkin değildi. Baba Vatan, “Başvuruyu yapan kardeşim Muhammet Vatan” diyor ve ekliyor: “Bana bu durum öncesinde söylenmişti: ‘Kardeşin imza atacak, hazırlıklı ol, seni akıl hastanesine gönderecekler’ demişlerdi. Eynesil’de akıl rahatsızlığı var yaygarası çıkarmaya başlamışlardı zaten. Planlamışlar bunu. Artık görüşmüyorum onunla, neden görüşeyim ki?”

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MİLLETVEKİLİ BEYLER HİÇ GÖRÜŞMEDİ

Şaban Vatan, iktidarın Naz’ın ölümüne dair sessizliğini eleştiriyor. “Rabia Naz cinayetini duymayan, görmeyen yok. Ama sayın Cumhurbaşkanı’mız konuyla ilgili hiçbir yorum yapmıyor” diyor ve soruyor: “Devletimiz bu olaya niye suskun?”

Şaban Vatan, şöyle devam ediyor: “Bu olayı konuşan, gündem yapan muhalefet partileridir. Gündeme getirmeyen kim? AK Parti ve Devlet Bahçeli… Niye 11 yaşında bir çocuğa ne oldu demiyorlar? Binali Yıldırım, Meclis Başkanı’ydı o zaman; aradım, mesaj attım, cevap yok. Eşim AK Parti’nin yöneticisiydi, üyeydi, yıllarca gönül vermiş bir kişiydi. Size ne oldu da sustunuz? Olay ortaya çıktı, ilgisizlikler görüldü, milletvekili beyler bizimle hiç görüşmedi. Eşim sonra da istifa etti.”

POLİSLER HÂLÂ GÖREVDE

Şaban Vatan, olay yerinde inceleme yapan polislerin hâlâ görevlerinin başında olmasına tepki gösteriyor. Bir de Naz’ın ölümündeki sır perdesini aralayacak metruk evin olay yeri keşfinden hemen sonra yıkıldığının ortaya çıkmasına değiniyor: “O polisler hâlâ görevleri başındalar. Rabia Naz cinayetini araştırmaya geliyorlar. Hem delil karartılıyor hem de aynı polisleri gönderiyorlar. Yetkililerin çocuğu ölse o polisler değil görevde, Türkiye’de durabilir miydi? Bunun haricinde bir de metruk bina var. Soruşturma sonucuna kadar yıkılmama kararı alınmıştı, inceleme yapılıyor, basit bir tutanak tutuluyor ve yıkılıyor. Niye yıkıldı? O evde bir DNA çıkmış, bunun sonucu gelmeden sen onu yıkamazsın değil mi?”

BİR ÇOCUK NEDEN İNTİHAR EDER?

Adli Tıp’ın raporuna ilişkin, “Profesörler bile raporu eleştirdi” yorumunda bulunan Vatan, “Biz anne baba olarak çocuğumuzun otopsi raporunu okuduk. Çünkü, ‘intihar etti’ denildi, oysa biz çocuğumuzu tanıyoruz” şeklinde konuşuyor: “Hep ‘intihar’ dediler. ‘Anne bağırmış, çocuk intihar etmiş’ dediler. Çok şeyler yaşadık eşimle… Dosyada bir adım ilerlenmedi.”

Şaban Vatan, “Bir çocuk neden intihar eder?” diyor ve yanıtını kendi veriyor: “Korkar bir defa!”

Şöyle sürdürüyor sözlerini Şaban Vatan: “Kırk dakika öncesinin görüntüsü var, ne kadar neşeli değil mi? Herkes tanırdı Rabia Naz’ı, ne kadar neşeli bir çocuk diye… Benim çocuğumun ölümüne intihar mührü vurmaya kalktılar. Ben her şeye rağmen umudumu yitirmedim. Yargı sistemi diye bir şey yok. Eynesil’de herkes olayın aydınlatılmasını istiyor. Rabia Naz, herkesin adaletidir. Herkesin çocuğunun adaletidir. Rabia Naz mağdur edilen ailelerin adaletidir. Rabia Naz adalet arayan herkesin sesi oldu, artık bunu bilsinler.”

Şaban Vatan, Küçükçekmece’de istismara maruz bırakılan çocuğun ailesinin kendisine ulaştığını aktarıyor ve “Yaşadığım süreçte bütün hak arayanların yanında olacağım” diyor: “Benim kızımı oraya kim getirmiş, olayı kapatmak için kimler devreye girmiş? Bunların adalet karşısında cezalandırılmasını istiyorum. 13 aydır bu aile ne yaşıyor bunu neden düşünmüyorlar?”

Gözleri yaşlı şekilde noktalıyor sözlerini Şaban Vatan: “Bir günüm şöyle geçiyor: Rabia Naz ile kalkıyorum, onunla yatıyorum, başka hiçbir şey yok… Buna tüm kamuoyu şahit. Ben bir gün bile boşluk vermedim. Şaban Vatan’ın yaşamı budur. Şaban Vatan dünyaya bakacaksa kızının katilleri bulunacak, başka türlüsü yok. O failler ortaya çıkana kadar durmam ben. 5 kişiyle bir kuyunun dibine soksalar da o baba durmaz.”

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Neler yaşandı?

• Rabia Naz’ın ‘şüpheli ölümü’ ile ilgili aynı gün olay yerinde inceleme yapan polisler hakkında ‘görevi ihmal suçundan’ soruşturma başlatıldı.

• Rabia Naz’ın ölümündeki sır perdesini aralayacak metruk evin ise 27 Eylül’de polisin yaptığı olay yeri keşfinden hemen sonra yıkıldığı ortaya çıktı.

• Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturma dosyasına mahkeme kararıyla ‘erişim yasağı’ da getirildi. Bunun gerekçesi, şöyleydi: “Kamuoyu ve sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önlenmesi ile soruşturmanın daha sağlıklı yürütülmesi.”

• Naz’ın yaşamını yitirmesine ilişkin Olay Yeri İnceleme Raporu’nda “intihar veya kaza ile ilgili somut bir delile rastlanılmamıştır” denirken, Adli Tıp’a göre, Naz’ın “çatıdan düşmüş olması mümkün”.