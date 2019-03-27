Rabia Naz dosyası karanlığa gömülmesin

EYNESİL ilçesinde 12 Nisan 2018’de yıl evinin önünde ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz davasında yakınları endişeli.

Aile, kızlarının intihar değil otomobil çarpması sonucu öldüğünü ve olayın üstünün kapatılmak istendiğini savunuyor. Baba Şaban Vatan, dün AKP Genel Başkanı Yardımcısı Nurettin Canikli’nin “Kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla yaptığı şikayet üzerine, emniyette ifade verdi.



Baba Vatan, kızına bir otomobilin çarptığını bu otomobili kullanan kişinin belediye başkanın yeğeni olduğunu öne sürdü. Baba Vatan AKP’li başkan ile Canikli’yi olayı ört bas etmekle suçlamıştı.



Bu gelişmeler yaşanırken Anadolu Ajansı dün geçtiği ve Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde soruşturmanın her türlü ihtimal değerlendirilerek sürdürüldüğü duyuruldu.



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Haberde “Rabia Naz’a bir aracın çarpıp kaçtığı yönünde şahıs beyanları üzerine savcılık tarafından yürütülen araştırma ve incelemelerde, bugüne kadar somut delillere ulaşılamadı. Vatan’ın yaralı halde bulunduğu yerde ise trafik kazasını doğrulayacak kan, fren izi ve araç çarpmasına ilişkin herhangi bir delil ya da emare elde edilemedi.”



Habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisiz kişilerce bilirkişi raporu düzenlendiğini, hazırlanan bu belgeyle de yargı ile kamuoyunun yanlış yönlendirilmek istendiğini belirledi. Savcılığın Rabia Naz hakkında resmi bir görevi olmadığı halde bilirkişi raporu düzenleyen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacağı da kaydedildi.



Haberdeki Rabia Naz’ın otopsi raporuna yeniden yer verildi. Raporda ölümün yüksekten düşme sonucu meydana geldiği kanaatine varıldığı belirtildi.



FİZİKÇİ NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMALI



Vatan ailesinin avukatı Emine Bodur Kılıç, davada çok sayıda şüpheli nokta olduğu belirtilerek Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesi’nden inceleme talep edildiğini söyledi. Kılıç, savcılığın raporunu adli tıp raporu olarak yeterli bulmadıklarını belirterek “İncelemede fizik profesörünün yer almasını ve düşmenin nasıl meydana geldiğini açıklamasını istiyoruz” dedi.



Rabia Naz’ın ölümüne ilişkin avukatının talebi üzerine Karadeniz Teknik Üniversitesi Adli Tıp Uzmanlığı raporunda çocuğun otomobil çarpması sonucu öldüğü belirtilmişti.