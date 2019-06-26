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27.06.2019
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Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme

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Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan

Giresun’da 11 yaşında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rabia Naz soruşturmasında yeni gelişme. 

Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018’de yıl evinin önünde ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz davasında yakınları endişeli. Rabia Naz’ın ölümüne dair soruşturmada metruk bina şüphesiyle ilgili yeni gelişme oldu. Adli Tıp metruk binadan elde edilen materyaller üzerindeki incelemesini tamamladı. Binada Naz’a ait herhangi bir DNA bulgusuna ulaşılamadı

ADLİ TIP “DÜŞME” DEDİ

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu’ndan istenilen iki ayrı raporda, Naz’ın, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği, bunun da yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi.

BAKAN TALİMAT VERDİ

Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve Rabia Naz’ın yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün talimatı üzerine soruşturma derinleştirildi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) müfettiş görevlendirdi. Tüm tanıklar gözden kaçan bir hususun olmaması için yeniden dinlendi, keşifler yapıldı.

BABADAN METRUK BİNA İDDİASI GELDİ

Bir görgü tanığı ifadesinde Rabia Naz’ın son olarak okul yolundaki metruk bina çevresinde görüldüğünü belirtti. Baba Şaban Vatan da incelediğini belirttiği evde fark ettiği talaş ve saman parçalarını olay günü kızının üzerinde gördüğünü söyledi. Vatan, kızına otomobil çarptığını, sürücünün kızını önce metruk eve, sonra da kendi evlerinin önüne bıraktığını söyledi.

POLİS DELİL TOPLADI

Polis söz konusu metruk binada 27 Eylül 2018’de olay yeri incelemesi yaptı. Metruk binadan toplanan bulgular Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı’na gönderildi.

ADLİ TIP “BULGU YOK” DEDİ

Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı inceleme sonuçlarını Savcılığa gönderdi. Raporda, metruk evden ele geçirilen materyallerin hiç birinde Rabia Naz’ın DNA’sı ile eşleşen bulguya ulaşılamadığı kaydedildi.

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