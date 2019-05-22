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22.05.2019
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Rabia Naz soruşturmasını yürüten savcının Ensar Vakfı’na takipsizlik veren savcı olduğu ortaya çıktı

Rabia Naz soruşturmasını yürüten savcı Abdurrahim Alan'ın çocukların cinsel istismara uğradığı Ensar Vakfı soruşturmasına takipsizlik kararı veren savcı olduğu ortaya çıktı.

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Rabia Naz cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Giresun Başsavcısı Abdurrahim Alan’ın, Ensar Vakfı davasının da savcısı olduğu ortaya çıktı.

Artı Gerçek‘in haberine göre, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, kızının ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcının 10 çocuğa cinsel istismar skandalının yaşandığı Ensar Vakfı’yla ilgili soruşturmaya takipsizlik kararı veren savcı olduğunu söyledi.

Abdurrahim Alan’ın başsavcı olduğu sırada Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturmada kaçak yurtlarda çocukların cinsel istismarına sebep olan Ensar Vakfı ve KAİMDER için “kovuşturmaya yer yok” kararı vermişti. 

Ensar Vakfı, KAİMDER, Vali Murat Koca, İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve kamu görevlileri “görevi kötüye kullanmak, çocuğun nitelikli istismarı suçunu bildirmeme, vakıflar kanununa aykırılık, dernekler kanununa aykırılık, Türk Medeni Kanununa aykırılık” suçlarından aklanmıştı.

Başsavcı Alan 3.5 yıllık Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden sonra 2017 yılında HSK Kararnamesiyle Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanmıştı.

‘HEPSİ GÖREVDEN ALINMALI’

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan’ın Rabia Naz soruşturmasına ilişkin bir bilgisi yok. Bu kişi aynı zamanda Karaman’da Ensar Vakfı’nda cinsel istismar davasında başsavcıydı. Ben haber alıyorum, ‘bana dosyaları ulaştırın’ diyormuş savcı. Bakar mısınız, cumhuriyet başsavcısı dışarıdan birilerinden dosyayı istiyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Sen o makamda neden duruyorsun? Dosyadan habersiz basına açıklama yapıyor. Niçin Nurettin Canikli’nin emelleri için. Hepsi kız çocuğu babası. Bir insanın duygularıyla böyle oynanır mı? Hepsi görevden alınmalı. Nasıl ki FETÖ olayında görevden aldılar. Bunları da alsınlar. İsterse Silivri’ye göndersinler, ben hazırım. Yeter ki kızım için adalet yerini bulsun.”

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