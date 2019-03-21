Rabia Naz’ın babası serbest bırakıldı

MERAL DANYILDIZ

Giresun’un Eynesil ilçesindeki evinin önünde 12 Nisan 2018 günü yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan’ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı. Vatan, ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.

Baba Naz günlerdir kızının ölümünde siyasilerin parmağı olduğunu ve cinayetin aydınlatılmadığını söylüyordu.

ABİSİ ŞİKAYET ETMİŞ

Konuya ilişkin BirGün’e konuşan Şaban Vatan’ın avukatı Ufuk Kılıç, Vatan’ın gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı:

“Sabah saatlerinde gözaltına aldılar. Abisi şikâyet etmişti tehditten. Uzlaşmaya dahi gönderilmeden abinin beyanıyla akıl hastası olduğuna ilişkin bir iftirayla gözaltına alındı ve psikiyatriye sevki yapıldı. Psikiyatri servisinden kırk dakika önce falan çıktı. Çıktıktan sonra kağıtta “Başka bir hastaneye sevki uygundur” ifadeleri yazıyor. Muhtemelen Samsun’daki hastanelerden birine sevk edilecek.”

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SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Vatan’ın susturulmaya çalışıldığını kaydeden Kılıç, şöyle konuştu: “Müvekkilim kızının acısını yaşarken ve hukuk mücadelesi yaşarken susturulmaya çalışılıyor. Dosya dört aydır adli tıpa gitmezken bir günde Şaban Bey gözaltına alınıp akıl sağlığı için sevk edilebiliyor. Müvekkilim hakkında herhangi bir rapor alınsa dahi anne ile beraber süreci yürüteceğiz. Bunu da bildirmek istiyorum.”

Vatan’ın eşi Atika Vatan sosyal medyadan bir video yayınlayarak, “Sabah eşimi ifadeye çağırdılar. Gözaltına alındığını öğrendim. Telefonuna el konuşmuş, kendisine ulaşamıyorum, konuşamıyorum. Bunu herkesin duymasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada ise #RabiaNazınÖlümüAydınlatılsın etiketiyle çağrı yapıldı.

SERBEST BIRAKILDI

Kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için aylardır sosyal medya üzerinden kampanya yürüten Şaban Vatan, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Vatan’ın avukatı Emel Bodur Kılıç, sosyal medya hesabından müvekkilinin serbest bırakıldığını şu ifadelerle anlattı:

“Şaban Vatan bu akşam evinde. Adalet mücadelesine devam. Bizler mesleğimizi kimseye borçlu değiliz. Gözlem altına alma dediğimiz şeyi kimse yumuşatmasın. Yakın akrabalar denilerek çerçeve genişletilmesin, Muhammet Vatan’ın tek bir beyanı ile Şaban Vatan tam 8 saat polis nezaretinde savcılık-hastane arası mekik dokudu. evladı ölen bir baba tek bir kez özel hastanede psikolojik destek aldı diye akıl hastası yaftalamasını hak etmez. Bizler kimseye boyun eğmeksizin görevimize devam edeceğiz.”

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı da, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Başsavcılık, açıklamada, Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’ın gözaltına alınmadığını ve “psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda psikiyatriye sevk edildiğini” belirtti.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Şaban Vatan’ın gözaltına alındığı yönünde bazı basın ve yayın kuruluşlarıyla sosyal medya hesaplarında asılsız iddia ve şayialar görülmektedir. Bu tür haberlerin doğru olup olmadığı araştırılmadan yanlış ve maksatlı olarak kamuoyuna sunulması yargıyı da zan altında bırakmaktadır. Baba Şaban Vatan hakkında verilmiş herhangi bir gözaltı kararı bulunmamaktadır, ancak bazı yakın akrabaları tarafından Şaban Vatan’ın psikiyatrik bazı sorunlar yaşadığı ve yakın aile çevresini tehdit ettiği yönünde Görele Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaatlar olmuş olup, bu müracaatlar kapsamında yapılan araştırmada Şaban Vatan’ın müteaddit defalar psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiş olup, psikolojik durumu ile ilgili cezai ehliyet ve tedaviyi gerektirir bir hastalığının olup olmadığı hususunda ilgili kişi Giresun Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’ne sevk edilmiş olup, hekim tavsiyesine, oluşacak delillere göre Görele Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifa edip, vicdani kanaate dayalı olarak kararını verecektir.”