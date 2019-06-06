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07.06.2019
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Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan BirGün’e konuştu: Artık bayram değil, çocuğumun eksikliği var

Giresun’da 11 yaşındayken şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren Rabia Naz’ın ailesi bayramı buruk geçirdi. Baba Vatan, “Artık bayram değil, çocuğumun, yokluğu, eksikliği var” diyor

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Bayram sevincinin yaşandığı bu günlerde, Şaban Vatan, bu bayramı eksik geçirdi. Şaban Vatan, kızı 11 yaşındaki Rabia Naz Giresun’un Eynesil ilçesinde 12 Nisan 2018 günü evinin önünde yaralı halde bulundu. Rabia Naz, hastaneye varmadan hayatını kaybetti. Rabia Naz’ın ölümü hâlâ aydınlatılamadı ailesi ise bayramı buruk geçirdi.

BAYRAM ONA AİT BİR GÜNDÜ

BirGün’e konuşan baba Şaban Vatan, şöyle dedi: “Bayram demek, bizim için arifesinden başlayan bir süreçti. Her şeyiyle Rabia Naz’ı yaşadığımız, onun bayram öncesindeki hazırlık sevinçleri, bayram günü harçlık toplaması… Bayram ona ait bir gün olurdu. Biz her zaman onun düşüncelerine göre hareket ederdik. Bayram günü buz pateninde kayacaktı, ben de onunla buz pateninde kayarken düşecektim, kahkahalar atacaktı…”

ARTIK BAYRAM DEĞİL

Baba Vatan, sözlerini şöyle noktaladı: “Sonra kitabevine gidecektik, her şey Rabia Naz ile geçecekti. Artık bayram değil, çocuğumun, yokluğu, eksikliği var. Mezara gittiğimiz zaman da aynı şeyler, aynı durumlar, aynı hisler…”

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