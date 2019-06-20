Radyoaktif atıkların Türkiye’ye nakli mümkün: Ülke radyoaktif çöplüğü olacak

Dilek Yeğin

Türkiye, 1997 yılında imzaya açılan ve 2011’de yürürlüğe giren sözleşme sonrasında nükleer düzenleyici sisteme dahil oldu.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifine CHP İstanbul Milletvekili ve eski diplomat Ünal Çeviköz karşı çıktı. Çeviköz, sözleşmenin, “Kullanılmış yakıt ve radyoaktif atıkların, eğer taşıma tamamlanamaz ise gönderici ülkenin radyoaktif atık ve kullanılmış yakıtların yeniden ülkesine alınması için gerekli adımları atması gerektiği” şeklindeki ifadelerin ülke güvenliği açısından tehlike yarattığını bildirdi.

Çeviköz, başka ülkelerin radyoaktif atıklarının Türkiye’ye naklinin ve atıkların ülkeler arasındaki transferi esnasında Türkiye’nin bir geçiş ülkesi olmasının mümkün hale geldiğini söyledi.

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MADDELER BELİRSİZ

Kapalı kaynaklarla ilgili maddenin de yeterince açık olmadığını kaydeden Çeviköz, bu maddenin farklı yorumlanmasının Türkiye’nin başka ülkeler tarafından kullanılmış radyoaktif atıkları almasının yolunu açabileceği uyarısında bulundu. “Kapalı kaynak”ın, bir kapsül içerisine kalıcı olarak kapatılan veya katı bir madde içine hapsedilen katı haldeki radyoaktif maddelere verilen isim olduğunu belirten Çeviköz, sözleşmedeki şu maddeye dikkat çekti: “Her akit taraf, eğer ulusal kanunları çerçevesinde kullanılmış kapalı kaynakları alma ve sahip olmaya yetkin bir üreticiye iade edilmesini kabul ediyorsa, kapalı kaynakların yeniden ülkeye girmesine izin verecektir.”

Çeviköz, yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santralı’nın birinci reaktörünün betonunda iki kez oluşan çatlakları hatırlatarak radyoaktif atıklarla ilgili kanun teklifine muhalif olduğunu belirtti.