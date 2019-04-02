Raheem Sterling Manchester City’de bir elmas

Bu sezon Manchester City formasıyla sahada kaldığı 2.149 dakikada 15 golü, 9 asisti var. Milli takım arkadaşı, kaptanı Harry Kane’e göre gününde olduğu maçta onu durdurmak imkânsıza yakın. Milli takımdan hocası Gareth Southgate, İngiltere’nin Çekleri 5 golle geçtiği maç sonrasında hat-trick yapan oyuncusunu ‘role model’ olarak tanımlıyordu. Ligin bitimine 8 maç kala Fulham deplasmanında sahaya çıkan 24 yaşındaki golcünün yükselişine o maç vesilesiyle naçizane bir bakış. 8 Aralık 1994’te Jamaika’nın başkenti Kingston’ın yüksek suç oranıyla nam salmış, yoksulluğun kol gezdiği umutsuz bir mahallesinde, Maverley’de dünyaya gelmiş. Annesiyle birlikte İngiltere’ye göç ettiğinde henüz 5 yaşındaymış, Batı Londra’nın Neasden semtinin fakir bir mahallesinde geçmiş çocukluğu. 9 yaşına bastığı zamanlarda babası Jamaika’da bir cinayete kurban gidince örnek alacağı, elinden tutacağı bir baba modeli olmamış hayatında. Annesi Nadine büyütmüş onu ve 3 kardeşini.

Wembley Stadı’na taş atımlık mesafedeki okuluna devam ettiği zamanlarda merak salmış futbola. ‘Alpha and Omega Youth Football Club’ adlı ilk kulübünde top koşturken Queens Park Rangers’ın scoutlarının dikkatini çekmiş çelimsiz ufak tefek çocuk. Top tekniği, müthiş sürati, adam geçmedeki ustalığı, futbol zekâsı, her iki kanatta oynama becerisi öne çıkan özellikleri. 11 yaşında QPR’ın akademisine girmiş. Akademide öyle nam salmış ki, takım ‘Raheem Park Rangers’ olarak anılmaya başlanmış. O dönemde akademi takımının maçlarını izleyenlerin sayısında patlama yaşandığını hatırlıyor akademi hocaları Steve Gallen ve devam ediyor: “Taraftarlar, henüz 14 yaşında U18 takımında oynayan bu müthiş futbolcuyu izlemek için gelirdi. Kendinden yaşça büyük olanlara karşı oynamasına rağmen sahanın en iyisi olurdu. Kaybetmeyi sevmezdi.” O yıllarda 100 metreyi 11 saniyenin altında koştuğunu vurguluyor söyleşilerinde.

Şubat 2010’da, o dönem teknik direktörlüğünü Rafael Benitez’in yaptığı Liverpool akademisine 600 bin sterlin karşılığında transfer oldu. A takımda oynayacağı maç sayısına göre transfer ücretinin 5 milyon sterline kadar çıkabileceği maddesini eklemişti Batı Londra kulübü. Ağustos 2010’da, Almanya’da Borussia Mönchengladbach’a karşı hazırlık maçında ilk kez ilk 11’de sahaya çıktı. 2012-2015 arasında 95 maçta 18 golü var. 2015’in yazında 49 milyon sterlin bedelle Manchester City’e transfer olurken yolu Pep Guardiola ile kesişecek, geçmişte çok eleştirilen gol vuruşlarını kısa zamanda geliştirecekti. 2017-2018 sezonunu 18 golle Vardy’nin arkasından 5. sırada bitirdi Raheem Sterling.

Mart ayının son cumartesi gününde Manchester City Fulham deplasmanında. Ev sahibi takım umutsuz, 2019’da tüm kupalarda oynadıkları 12 maçın 11’ini kaybettiler. Rakip karşısında oynadıkları son 6 maçtan puan çıkartamadılar. Sterling formda, City ve milli takımda son 4 maçta 8 golü var. 4-3-3 dizilişindeki misafir takımda hücumda Sterling, Aguero ve Silva var. Bu sezon kalesinde 70 gol gören Fulham’ın ligin en golcü takımını durdurması zor, bu maçta sakalığı nedeniyle golcüsü Mitrovic de kadroda yok. İlk dakikalarda Silva ile sağ kanattan zorluyor rakip kaleyi City, 5. dakikada golü buluyor 20 numara. Ve 27’de savunmada Bryan’ın pas hatasında topu kapan Aguero, kaleci Rico’nun üzerinden topu ağlara gönderiyor. Devreyi iki farkla kapatıyor City.

İkinci devreye savunmayı beşleyerek başlıyor Fulham. 57’de Aguero’nun yerine Jesus sahada. 61’de savunmayı ipe dizdikten sonra düşürülüyor Sterling, serbest vuruş sonuç getirmiyor. Önündeki zorlu maç trafiğini düşünerek De Bruyne’nın yerine Ferhandinho’yu oyuna alıyor son 15 dakikada Guardiola. 87’de Sterling, yerini Mahrez’e bırakıyor. Boks maçı olsa hakemin erken durduracağı 25 bin taraftarın şahitliğindeki maçı zorlanmadan kazanıyor Sterling’in takımı, bitime 7 maç kala bir puan farkla liderliği yakalıyor.