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16.07.2019
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Rahibin sahneden itilme sebebi “şişman kadınlar cennete gidemez” demesi değilmiş

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Sosyal medyada sıkça “Şişman kadınlar cennete gidemez diyen rahip şişman bir kadın tarafından sahneden aşağı atıldı” notuyla paylaşılan görüntünün aslı farklı çıktı.

Meksika televizyonu Telediario’nun aktardığı habere göre söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve Rossi’nin “Şişman kadınlar cennete gidemez” gibi bir beyanının olmadığı; söz konusu kadının psikolojik problemlerinin olduğu belirtildi.

Haberde, güvenliği aşarak sahneye atlayan kadının Rahip Rossi’yi ittirdiği Rossi’nin ise olayda yara almadığı ve kısa bir süre sonra konuşmasına devam ettiği ifade edildi.

Brezilyalı haber portalı G1’in haberine göre ise gözaltına alınan kadının Rossi’den özür dilemesi sonrasında serbest bırakıldığı belirtildi.

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