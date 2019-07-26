Rahmi alınan kadına 5 bin TL tazminat

Anayasa Mahkemesi (AYM), tıbbi ihmal sonucu rahmi alınan Ü.B.K’nın, maddi ve manevi varlığın korunması hakkının ihlal edildiğine karar verdi. AYM, kadına 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Ü.B.K rahim sarkması şikâyetiyle Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2004 yılında doktor A.A. tarafından ameliyat edildi. Ü.B.K, şikâyetinin devam etmesi üzerine 2005 yılında Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yeniden ameliyata alındı. Başvurucunun, çeşitli özel sağlık kuruluşlarında tedavi görmesine rağmen iyileşmemesi üzerine en son Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ameliyat ile rahmi alındı.

GÖREVİ İHMAL ETTİ

Ü.B.K, ilk ameliyatı yapan doktor hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, ameliyatta tıbbi hatalar yapıldığını, ameliyattan sonra iç kanama geçirmesine rağmen doktorun bunu anlamadığını ve görevi ihmal suçu işlediğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yetkisinin YÖK’te olduğunu belirterek görevsizlik kararı verdi.

Yürütülen ön soruşturma sonucunda hazırlanan raporda, “Suçlanan doktor tarafından yapılan başvurucunun hastalığının tanısı ve tedavisi ile komplikasyon olarak gelişen kanamanın tedavisinde gerektiği şekilde ve zamanında müdahale edildiği, tıbbi hata yapılmadığı” belirtildi. Bunun üzerine Ü.B.K, 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile ameliyatı gerçekleştiren doktor aleyhine Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde maddi manevi tazminat davası açtı. Yargı yolu bakımından itiraz edilmesi üzerine, idari yargının görevli olduğuna hükmedildi ve idari dava açılması gerekçesiyle görevsizlik kararı verildi.

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Adli yargılamada verilen görevsizlik kararı üzerine Ü.B.K, 2006 yılında Ankara 12. İdare Mahkemesine maddi ve manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, müdahale ve tedavinin tıp kurallarına uygun yapıldığı tespiti gerekçesiyle davayı reddetti.

Ü.B.K. bunun üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. AYM, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu nedenle Ü.B.K’ye 5 bin 500 TL manevi tazminat ödenmesi, yeniden yargılama yapılmak üzere dosyanın Ankara 12. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesi kararlaştırıldı.