26.5 C
Istanbul
06.06.2019
Anasayfa ÖZEL Rakamlarla Suriyeli sığınmacılar gerçeği: 330 bin Suriyeli ülkesine döndü

Rakamlarla Suriyeli sığınmacılar gerçeği: 330 bin Suriyeli ülkesine döndü

CHP’nin sığınmacı raporunda çarpıcı ifadelere yer verildi: Ortadoğu’daki her 3 Suriyeli sığınmacının 2’sine Türkiye ev sahipliği yapıyor. Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 4 milyonu geçerken, 330 bin kişi ise ülkesine döndü. Açıkel, “Sekiz yılda harcanan paralarla yepyeni bir Halep inşa ederdik” dedi

HÜSEYİN ŞİMŞEK HÜSEYİN ŞİMŞEK

CHP Bilim, Sanat Platformu tarafından hazırlanan “Ensar ve Muhacir Söylemi Suriyeli Sığınmacıya Derman Olmuyor” başlıklı raporda çarpıcı bilgiler yer aldı. Suriyeli sığınmacı sayısının 4 milyonu geçtiğinin belirtildiği rapora göre, Suriyeliler için harcanan tutar ise 35 milyar doları buldu.

Rakamları değerlendiren Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, “Harcanan para Halep’in yeniden yapılandırılmasına harcansaydı yeni bir Halep yapılabilirdi” dedi.

Suriye iç savaşının insani bir krize dönüşmesinde AKP’nin yanlış ve akıldışı politikalarının etkisinin büyük olduğunu dile getiren Açıkel, “Türkiye, bugün Avrupa’nın kapısında bir mülteci kampına dönmüş bir durumdadır. Türkiye’nin 81 ilinde Suriyeli mülteciler var.

İlginizi çekebilir:  CHP’li yeni belediye başkanı Yüksel Kepenek: Honaz seçimi 23 Haziran’ın müjdecisidir

Ancak baktığımızda görüyoruz ki, Türkiye’de bulunan Suriyelilerin önemli bölümü, Halep başta olmak üzere Suriye’nin kuzey illerinden gelen komşularımız. Urfa’dan, Mersin, Adana, Hatay’a kadarki coğrafyada yaşıyorlar. O bölgede yaklaşık 2 buçuk milyon Suriyeli sığınmacı yaşıyor. Yani aslında bu insanlar, memleketlerinden çok uzakta değiller ve geri dönüşleri için zemin hazırlanması da çok zor değil” dedi.

KALICI DÖNÜŞ MÜMKÜN

Bayram dönemlerinde ülkeye yapılan giriş ve çıkışlarla, Suriye’ye kalıcı dönüşün mümkün olduğunun da görüldüğünü ifade eden Açıkel, şu değerlendirmeleri yaptı:
“AKP’nin bu konuda yarattığı ağır tahribatı, hazırladığımız politika notlarında net bir şekilde ortaya koyduk. Suriyeli göçmenlerden dolayı vatandaşlarımızın ve ülkemizin yaşadığı sorunlar ile Suriyeli göçmenlerin ülkemizde yaşadığı sorunları beraber ele almalı ve bütüncül bir çözümü ortaya koymalıyız. AKP, bu çözümü geliştirmekten çok uzak.

CHP, bu sorunun çözümü için eski Dışişleri Bakanı’mız İsmail Cem döneminde kurulan ilişkilerinin benzerini kurmak için gerekli girişimleri yapacaktır. AB dahil olmak üzere Amerika, Rusya, İran hatta Çin bile Suriye’nin yeniden yapılandırılması konusunda istekli olabilecektir. Burada Türkiye çok ciddi liderlik yapabilir. CHP’nin bu konudaki en temel önerisi, Genel Başkanı’mız Kılıçdaroğlu’nun formüle ettiği Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nın kurulmasıdır. Bunun aracılığı ile sağlıklı, samimi şekilde Suriye’nin toprak bütünlüğünü risk altına atmayan, orada radikallerin kök salmasına izin vermeyen Esad rejimiyle barışçı, kardeşçe, işbirliği politikasıdır.”

KENDİ TABANLARI DA TEPKİLİ

“Suriyeli göçmenler ile ilgili şikayeti en yüksek olan seçmenlerin AKP ve MHP seçmenleri oldukları görülüyor, Ensar edebiyatının kendi tabanlarını da bir yere kadar tuttuğu ancak haklı olarak orada da büyük bir tepkinin olduğu biliniyor. Suriyeli göçmenler nedeniyle oluşan kayıt dışı ekonomi de Türkiye’yi olumsuz bir şekilde etkiliyor. Burada, Suriyeli işçilerinin ucuz iş gücü olarak görülmesinden de uzaklaşılması gerekiyor, çünkü bu kalıcı bir çözüm değil ve başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın işsiz kalmasına bu çarpık anlayış neden oluyor.”

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,468AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Dönüş trafiği erken başladı

birgun.net -
Şeker Bayramı tatili için gittikleri memleketlerinden dönenler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yoğunluk...
Devamını Oku

Albayrak: Kış ayları en kötüsüydü, geride kaldı

birgun.net -
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye’nin artık cari açık değil, cari fazla...
Devamını Oku

Yıldırım: Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı

birgun.net -
Diyarbakır'da konuşan AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstiklal mücadelesini...
Devamını Oku

Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan BirGün’e konuştu: Artık bayram değil, çocuğumun eksikliği var

HABER MERKEZİ -
Bayram sevincinin yaşandığı bu günlerde, Şaban Vatan, bu bayramı eksik geçirdi. Şaban...
Devamını Oku

Soylu: İmamoğlu valiye ‘it’ dedi

birgun.net -
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun...
Devamını Oku

Nilüferleri koparmanın cezası 41 bin TL

birgun.net -
Antalya'da, tatlı su kaynaklarında yetişen nilüferler çiçek açmaya başladı. Kurşunlu Şelalesi, Kırkgöz...
Devamını Oku

Akşener: Biz VIP’lerde doğmadık

birgun.net -
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İmamoğlu'nun Ordu'da havalimanında VIP salonuna alınmamasına ilişkin soru...
Devamını Oku

Sudan’daki olaylarda ölenlerin sayısı 108’e çıktı

birgun.net -
Sudanlı Muhalif Doktorlar, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesi sonucu ve...
Devamını Oku

Milli Savunma Bakanlığı’ndan generallerle ilgili sözlere suç duyurusu

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli...
Devamını Oku

AKP’li Çamlı’dan İmamoğlu’na oy veren yurttaşlara hakaret

birgun.net -
AKP İstanbul 3. Bölge Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı İstanbul'da bir dernek bünyesinde...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi