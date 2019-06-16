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16.06.2019
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Rakipler batarya yatırımında birleşti

Fransa ve Almanya, elektrikli ulaşımın yaygınlaştırılmasında kritik eşik olan batarya hücrelerinin üretimi için birlikte hareket ederek büyük bir yatırım yapacak

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ERSOY YAŞAR

Fransız Bakan Le Maire, projeye 1 milyar 200 milyon avroluk kamu desteği sağlanacağını belirterek, Fransa, Belçika, Avusturya, Finlandiya ve Polonya gibi diğer Avrupa Birliği ülkelerinin de projede yer almak için istekli olduklarını bildirdi.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ise projeye büyük ilgi gösterildiğini belirterek, Avrupa’nın büyük otomobil üreticilerinin de içinde olduğu 35 şirketin projede yer almak için kararlı olduklarını açıkladı. Altmaier, üretilecek bataryaların “Made in Europe” markası altında diğer ülkelere ihraç edileceğini de belirtti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ve Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, elektrikli otomobillerin batarya hücrelerinin Avrupa’da üretimine yönelik ortak projeyi Paris’te duyurdu. Projeye göre, 1 milyar 200 milyon avro büyüklüğündeki devlet destekleri dahil 5 milyar avrodan fazla yatırım yapılacak. Fransa’da 200 kişinin istihdam edileceği bir pilot tesis kurulmasının ardından Almanya’da da 500 kişinin istihdam edileceği batarya üretim tesisleri oluşturulacak.

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Çin’in finansal ve operasyonel yatırımlarının baskıladığı Avrupa pazarı, Çin ile rekabet edebilmek adına reel bir ‘ortak sanayi politikası’ geliştirmeye çalışıyor. Elektrikli otomobil üretiminin öncelikli bir bileşenini oluşturan batarya hücresi tedariki ise Avrupalı otomobil üreticilerinin geleceği adına büyük önem taşıyor. 2025’te 250 milyar avroya ulaşacağı öngörülen batarya pazarını bugün, Çin ve Güney Kore merkezli üreticiler elinde bulunduruyor.

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