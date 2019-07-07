Randevu alabilene aşk olsun: Alo 182 şikâyet var!

Meral DANYILDIZ

İktidarın övdüğü sağlık politikaları mağdur etmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu almak hastalar için çileye dönüştü.

Alo 182’yi arayarak randevu almaya çalışanlar, “bir ay sonra gel” yanıtı ile karşılaşıyor. İstanbul’da hiçbir devlet hastanesinden bir aydan önce randevu almadığı için “çözümü” acil servise gitmekten bulan Yağmur Sel, “Vücudumda kaşıntı ve kızarıklıklar var. Bir ay randevu günümün gelmesi bekleniyor” dedi.

BEBEĞİMİ EMZİREMEDİM

İstanbul Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Dermatoloji Kliniği’nden bir ay sonraya randevu verildiği için mağdur olduğunu belirten Sel, şunları anlattı: “Bir ay önce randevu almak istedim fakat sıra bulamadığım için tedavi olamadım. Hangi hastaneden randevu almak istesem bir ay sonrası için gün bulabildim. Vücudumda kaşıntı ve kızarıklıklar arttı, gece uyuyamamaya başladım. Acil servise giderek tedavi olmak istediğimde de geçici çözümler sunuldu. Acil serviste kaşıntımın geçmesi için kortizon uygulandı. Kortizon iğnesinden kaynaklı 12 saat bebeğimi emziremedim. İğne sonrası kısa bir süre kaşıntı olmasa da kapsamlı bir tedavi olamadığım için şikâyetim devam etti. Tedavi olmak için hastaneye giderek, ‘randevuyu bir ay sonraya verdiklerini fakat bekleyecek gücümün kalmadığını’ söylediğimdde de ‘randevusuz hasta bakılmadığı’ yanıtı verildi. Randevu sistemine acil çözüm bulunması gerekiyor.”

İlginizi çekebilir: Keyfiyet CİMER’e yansıdı

BAKANLIK SORUNU ÇÖZMÜYOR

Hastaları mağdur eden randevu sistemi ile ilgili TTB Genel Sekreteri Bülent Nazım Yılmaz, “Sağlık Bakanlığı iyileştirici bir politika izlemek yerine hastanelere fazla sayıda insanın gitmesini kışkırtan bir politika izliyor” dedi. Özellikle büyükşehirlerde randevu alma sürecinin bir çileye dönüştüğünü belirten Yılmaz, “Hastalar birinci basamağa gitmeyi tercih etmeyip polikliniklerde tedavi olmayı tercih ettiği için kaos başlıyor. Tabi bunun sebebi de uygulanan sağlık politikaları. Sistem düzgün olsa ve hastalar öncelikle birinci basamağa yönlendirilse yoğunluk yüzde 80 oranında azalacak. Sağlık Bakanlığı sistemi düzeltmek yerine poliklinik sayısının fazla olmasıyla övünüyor. Böyle olunca da bir yılda acil servise başvuran hasta sayısı Türkiye’nin nüfusundan fazla oluyor. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı iyileştirici hiçbir aktivitede bulunmuyor. Eğer bulunsaydı birinci sağlık hizmetini güçlendirmekle meşgul olurdu. Şu anda Türkiye’de örgütlü, kurumsal bir birinci basamaktan söz etmek mümkün değil” şeklinde konuştu.

***

Herkes şikâyetçi

Hastaların randevu alamama sorunu “Şikayetvar” adlı internet sitesinde de sık sık gündeme geliyor. Sitede yer alan bazı şikâyetler şöyle:

Esra: Bir haftadır beş yüze yakın arama gerçekleştirdim fakat hep aynı şey: “Şu anda tüm hatlarımız doludur.” Sanırım iki kişi falan bakıyor randevu alma birimine çünkü başka açıklaması olamaz. Bu kadar büyük ve kapsamlı bir hastaneye hiç yakışmayacak bir bariyer koymuşlar resmen. Online randevu alma birimleri de bazı sorunlardan dolayı kapalıymış.

Sezer: 40 gündür MHRS’den bir hastane için cildiye randevusu bakmaktayım. Hiç bulamıyorum ve randevu talep etmeme rağmen hiçbir gelişme yok. Bir an önce olaya el atılmasını istiyorum. 2 ay olacak neredeyse randevu alamıyoruz. Bir an önce olaya el atılmasını arz ediyorum.