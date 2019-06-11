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11.06.2019
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Rant mağdurlarını seçimde hatırladılar

Konut mağdurları, Bakan Kurum’un Fikirtepe, Gaziosmanpaşa ve Esenyurt gibi imar sorunlarıyla boğuşan noktaları ziyaret etmesini ‘manidar’ buldu. Sorunlarının yıllardır çözülmediğini söyleyen yurttaşlar, “Seçimden önce kimse gelmezdi” diyor

Avatar Uğur Şahin

İstanbul seçimi için kentte kamp kuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut ve kentsel dönüşüm mağdurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Daha önce Gaziosmanpaşa, Fikirtepe, Şahintepe, Bayramapaşa’yı ziyaret eden Kurum, dün de Esenyurt’taydı. Ancak yurttaşlara göre bu ziyaretin nedeni 23 Haziran’da tekrarlanacak İstanbul seçimleri…

BirGün’e konuşan yurttaşlar, AKP’nin yıllardır iktidarda olduğunu ve sorunlarının uzun bir süredir çözülmediğine dikkat çekti. Yurttaşlar, Bakan’ın verdiği imar müjdelerini ise ‘manidar’ olarak yorumladı.

SEÇİMDEN ÖNCE KİMSE GELMEDİ

Esenyurt konut mağdurlarından Özlem Hanelçi, Bakan’ın kendileriyle görüşmesinin tarihine dikkat çekti, “Ben bunu seçim vaadi olarak görüyorum” ifadesini kullandı. Hanelçi, şunları dile getirdi: “Davet onlardan geldi, ‘Esenyurt konut mağdurlarıyla görüşmek istiyoruz’ demişler. Bir de ‘50-60 kişi gelin, kabalık olsun’ dediler. Konut mağdurları bir Türkiye gerçeği ama ben manidar görüyorum bu toplantıyı. Biz komite olarak tarafsız bakıyoruz, bu işi çözmek için görevlendirilmiş bakanlar bunlar. Bunlar seçim vaadi mi olacak, bilmiyoruz. Biz seçim vaadi olmak istemiyoruz ama seçimden önce bize kimse gelmedi.”

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‘GELİN ÇÖZELİM’ DEMEDİLER

Hanelçi, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Gelin, bu problemi çözelim, demediler. Eylemler yaptık, Ankara’ya bile gittik, talebimiz olmasına rağmen kimse gelmedi. Aylar önce, ‘görüşmek istiyoruz’ diyen olmadı. Tam seçim zamanı, nasıl bir oy potansiyeline gireriz diye düşünüyorlar.”

Murat Kurum’un ziyaret ettiği bölgelerden bir tanesi de Fikirtepe’ydi. Görüşmenin detaylarını aktaran mağdurlardan Engin Akgüzel, şöyle konuştu: “Bakan Bey’in bizimle görüşmek istediği söylendi. Tam tarihini söylerim size. Bakan beyin İstanbul görüşme talep edildi. 31 Mart seçimlerinde bakanlar içerisinde Soylu’dan sonra en çok sahada olan Murat Kurum. Bize göre seçim yatırımı bu. Bakan bey, mağduriyeti daha da büyütecek şeyler söyledi.”

ZİYARETLER MANİDAR

Öte yandan Jet Fadıl’ın Caprice Gold projesiyle mağdur ettiği isimlerden olan Ayhan Kıvrak da Süleyman Soylu ile görüştüğünü aktardı. “Benim gönlüm AK Parti tarafındadır” diyen Kıvrak, seçim öncesi yapılan ziyaretlere ilişkin “Manidar” yorumunda bulundu: “Süleyman Soylu’yla görüştüm, başka milletvekilleriyle görüştüm. Murat Kurum Bayrampaşa’ya gelmiş, Atilla Aydıner Caprice Gold sıkıntımız var dememiştir, demez de zaten. Soylu bana ‘ilgileniyorum, ilgileneceğim, seçimlerden sonra görüşelim’ dedi. Seçimden önce de 7-8 senedir uğraşıyoruz. Mahkemeler devam ediyor ama bir arpa yolu boy alamıyoruz. Milletvekilleri yüzümüze bakmıyor. Bir tanesi, ‘Samimi olarak ‘haklısın’ diyen yok.”

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