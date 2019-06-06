Ranta açılan orman İstanbul’dan fazla!

Türkiye Ormancılar Derneği’nin uzun uğraşlar sonucu hazırladığı “Türkiye Ormancılığı: 2019” isimli rapor korkunç gerçeği gün yüzüne çıkardı. Rapora göre 2004’ten bu yana orman alanı dışına çıkartılarak ranta açılan saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Rakam 5 milyar 461 milyon metrekare olan İstanbul’un yüzölçümünü bile geçiyor.

Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklanan raporda yok edilen orman alanlarından yaban hayatına, bioçeşitlilikten karbon emisyon oranlarına, Orman Genel Müdürlüğü’nün personel sayısındaki azalmadan madencilik ve turizme açılan orman alanlarının büyüklüğüne kadar detaylı bilgiler yer aldı. Rapor, derneğin 2. Başkanı Hüsrev Özkara başkanlığında, Prof. Dr. Kenan Ok’un bilimsel koordinatörlüğünde ve Kubilay Özyalçın’ın raportörlüğünde 8 ayda tamamlandı.

184 sayfalık raporun en dikkat çeken yanlarından biri ormanları ranta açan yasal düzenlemeler. Raporda, 2018’de kabul edilen 7139 sayılı torba yasayla orman talanının daha da kolaylaştığına dikkat çekilkdi.

Ormanlar madene ve şirketlere feda!

Rapora göre, Orman Genel Müdürlüğü ve TÜİK verilerine göre 2004’ten bu yana orman alanı dışına çıkartarak ranta açtığı saha 6 milyar 513 milyon 900 bin metrekare. Bu alan İstanbul’un toplam yüzölçümünden bile fazla. Bunun bir milyar 165 milyon metrekaresini ise madencilik için özel şirketlere tahsis edilen ormanlar oluşturuyor. Üstelik 2005, 2007, 2014 ve 2017’de ağaçlandırılan alanlardan daha fazla orman alanı başka kullanımlar için şirketlere verilmiş.

2B yasası çıktı ormanlar yandı!

Raporda son 15 yıldaki (2003-2017) orman yangınlarında yanan orman alanı ise 1 milyar 245 milyon 190 bin metrekare olarak ifade ediliyor. Bu istatistiğin en göze çarpan yanı ise 2B olarak bilinen arazilerin satışına ilişkin yasanın çıktığı 2012 ve 2013 yıllarında kasten çıkartılan yangınların en yüksek seviyeye ulaşması. 20 yıllık sürede (1997-2017) kasten çıkartılan orman yangınlarının ortalaması 972 adet iken, 2B yasasının çıktığı 2012’de kasten çıkartılan orman yangını sayısı 1615’e yükseldi. 2013’te bu sayı 1478 oldu.

Yine Türkiye Ormancılar Derneği’nin raporuna göre, ormanlardan endüstriyel üretim için ağaç kesilmesi konusunda hükümetin OGM üzerinde ciddi bir baskısı var. Buradaki asıl talep sahibi ise lif ve yonga endüstrisi.