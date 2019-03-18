Rantçı değil, halkçı anlayışla çözeceğiz

Yaklaşan yerel seçimler öncesi mahalle ziyaretlerini artıran CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Alper Taş, dün ilk olarak Piripaşa Mahallesi Gönüllüleri ile kahvaltıda buluştu, ardından da Keçeci Piri Mahallesi’ni ziyaret etti.

Esnaf ile sohbet eden Taş’a; yurttaşlar, mevcut AKP’li belediyeden hizmet alamadıkları için tepkili olduklarını söyledi. Alper Taş, bir süre çocuklarla da sohbet etti. Çocuklara kitap hediye eden Taş, “Çocukların en büyük sorunu futbol sahası sorunu… Her yere bina yaptılar, hiç yeşil alan kalmadı” dedi. Burada seçim irtibat bürosunu açan Taş’a vatandaşın ilgisinin yoğun olduğu görüldü.



Keçeci Piri Mahallesi’ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında bir konuşma yapan Alper Taş, şunları söyledi:

“Belediyeyi şirket gibi görürseniz, kentsel dönüşümü çözemezsiniz. Çözemiyorlar da zaten. Bu halkın sırtından nasıl nemalanırız diye düşünüyorlar. Onun için de çözemiyorlar. Biz halkçı bir anlayışla çözeceğiz. 2019’a geldik, hâlâ tapu sorunu çözülmüş değil. Tapu sorununu çözeceğiz. Çünkü biz tapu meselesine, rantçı bir anlayışla değil, halkçı bir anlayışla bakıyoruz.”



Taş sonrasında da Sütlüce ile İstiklal Mahallesi’ndeki seçim ofis bürosunun açılışına katıldı.