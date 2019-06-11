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11.06.2019
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‘Rantsal dönüşüm ve kent’ paneli 17 Mayıs’ta Beşiktaş’ta

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‘Rantsal dönüşüm ve kent’ başlıklı panel 17 Haziran Pazartesi günü Beşiktaş’ta düzenlenecek. Etkinlikte Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Aslan ile gazetemiz muhabirlerinden Uğur Şahin bir konuşma yapacak.

Panelde, Sulukule, 1 Mayıs, Kirazlıtepe, Başıbüyük ve Tarlabaşı’nda yaşanan süreçler ele alınacak.

17 Haziran pazartesi günü saat 18.00’de başlayacak panel, Beşiktaş’taki Renkli Limon Kafe’de gerçekleştirilecek.

Renkli Limon Kafe Adres: Sinan paşa mah. Ihlamurdere cad. Alabeyli sok. no:20 Beşiktaş/ İstanbul

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