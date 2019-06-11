‘Rantsal dönüşüm ve kent’ paneli 17 Mayıs’ta Beşiktaş’ta

‘Rantsal dönüşüm ve kent’ başlıklı panel 17 Haziran Pazartesi günü Beşiktaş’ta düzenlenecek. Etkinlikte Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Aslan ile gazetemiz muhabirlerinden Uğur Şahin bir konuşma yapacak.

Panelde, Sulukule, 1 Mayıs, Kirazlıtepe, Başıbüyük ve Tarlabaşı’nda yaşanan süreçler ele alınacak.

17 Haziran pazartesi günü saat 18.00’de başlayacak panel, Beşiktaş’taki Renkli Limon Kafe’de gerçekleştirilecek.

Renkli Limon Kafe Adres: Sinan paşa mah. Ihlamurdere cad. Alabeyli sok. no:20 Beşiktaş/ İstanbul