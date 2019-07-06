Rap müzik nereden geldi?

11 Rap’çinin bir araya gelerek yayımladıkları ‘Geldiğim Yer Soundtrack’ dün yayımlandı. Ados, Allame, Ayben, Baneva, Da Poet, Hayki, Kamufle, Kayra, Kezzo, Khontkar ve Tankurt Manas’ın yer aldığı soundtrack albümü Onedio ve Sony Music Türkiye ortaklığıyla çekilen belgesel serisi için yapılmış bir soundtrack. Albüm tüm dijital platformlarda yer alırken, şarkının klipleri ise ilk olarak yalnızca Fizy’de yayımlandı.

Tamamı farklı müzisyenlerin yer aldığı herhangi bir soundtrack albümü çoğu zaman birbirinden bağımsız şarkılardan oluşsa da, ‘Geldiğim Yer’ öyle değil. Hepimiz Rap müzik neden bu kadar revaçta diye düşünedururken, albüm de biraz bunun cevabını arıyormuş gibi. 11 sanatçının yer aldığı albümde hikâyeler tüm artı ve eksileriyle mahallelerimiz. Ados, “Sizin gibi değilim” derken Allame de, “Perdeyi aç gün yüzü görmedin hiç” diyerek sokağı yansıtıyor. Ayben kafiyeleriyle kendi tarzını konuştururken, Da Poet ise kendi yaşam öyküsü üzerinden gerçek bir alt kültür özeti geçiyor.

“Bilirim ne demek bir işçinin alınteri/ Bilirim ne demek, yetinmek/ Memleket hakikati katıksız gerçek!” diyen Kayra ise sadece yoksulluğu ve özlemi değil sınıfın da gerçeğini kaleme alıyor. Kamufle, “Bir okuldan daha fazlasını kattı bana geldiğim yer” diyerek aslında tüm albümün de özetini yapıyor.

Rap’te 2000’lerde çokça gördüğümüz toplama albümden birisi oldu ‘Geldiğim Yer’. Hem de konusu belli, şaşırtmayan, yer yer öfkelendiren, yer yer de duygu yüklü.