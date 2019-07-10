Rapinoe’nin Trump’a karşı tavrı devam ediyor: Herkesi dışlıyorsun, saygısızsın

Kadınlar Dünya Kupası’nda zafere ulaşan ABD Milli Takımı kaptanı Megan Rapinoe ile Başkan Donald Trump arasındaki gerginlik devam ediyor. Dünya şampiyonluğunun kazanılmasında büyük rol oynayan Rapinoe, televizyon kanalı CNN’de katıldığı programda Trump’ı sert bir şekilde eleştirdi. Beyaz Saray’a gitmek istemediğini tekrarlayan yıldız oyuncu, ABD Başkanını hedef aldığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İnsanları dışlıyorsun. Beni dışlıyorsun, benim gibi görünen insanları dışlıyorsun, renkli insanları dışlıyorsun, belki de seni destekleyen Amerikalıları dışlıyorsun.”

CEVABI SAHADA VERDİ

LGBTİ hakları, ırk ve cinsiyet eşitliği hakkında önemli bir misyon üstlenen Rapinoe, futbolculuğunun yanı sıra aktivistliğiyle de dikkat çekiyor. Dünya Kupası sırasında Trump’ın ayrımcı politikalarını eleştiren tecrübeli futbolcu, şampiyonluğa ulaşmaları takdirinde Beyaz Saray’a gitmeyeceklerini açıklamış, Trump ise Rapinoe’ya sosyal medyadan “Konuşmaktan önce kazanmalı” ifadeleriyle cevap vermişti. Turnuva sonunda ABD şampiyonluğa ulaşırken, Rapinoe performansıyla yıldızlaşmış ve Trump’a cevabı sahada vermişti.