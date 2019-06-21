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22.06.2019
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Rasim Ozan Kütahyalı hakkındaki yakalama kararına yapılan itiraz reddedildi

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İstanbul 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında çıkarılan yakalama kararına yapılan itirazı reddetti.

Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak saksosu” şeklindeki ifadesi nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı hakkında, “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçlamasıyla dava açıldı.

Duruşmalara gelmeyen Rasim Ozan Kütahyalı’nin avukatı Esennur Ezgi müvekkilinin zatürre hastalığına yakalandığını belirterek 9 günlük hastane raporunu mahkemeye sundu.

Şikayetçi dernek avukatları ise, sanığın yargılamayı uzatmaya yönelik davrandığını belirterek hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın haklı bir mazeret sunmayarak duruşmalara katılmadığı, bu celse de hasta olduğuna dair rapor sunduğunu belirterek yargılamanın uzamasına yönelik hareketlerde bulunduğu anlaşıldığı gerekçesiyle sanık hakkında savunması alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Avukatı Esennur Ezgi’nin yakalama kararına yönelik itirazı İstanbul 27’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı suçu işlediği anlatılıyor. Sanık Kütahyalı’nın “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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