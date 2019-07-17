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17.07.2019
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Rasim Ozan Kütahyalı nereye kaçtı?

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Boşnaklar için söylediği sözler nedeniyle yargılandığı davada hakkında yakalama kararı çıkarılan Rasim Ozan Kütahyalı, bulunamadı. Mahkeme, yakalama emrinin infazının beklenmesi için duruşmayı erteledi.

Hakkında yakalama kararı bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, Boşnaklara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı davanın duruşmasına bir kez daha katılmadı. Daha önce de farklı gerekçelerle duruşmalara katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı’yı polis de bulamadı.

Sözcü’den Ümit Türk’ün haberine göre bir televizyon kanalındaki spor programında sarf ettiği sözlerle Boşnaklara hakaret ederek hakkında, “Halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet ve bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Rasim Ozan Kütahyalı’nın yargılamasına devam edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5. celsesi yapılan duruşmaya sanık Rasim Ozan Kütahyalı katılmadı. Müşteki Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı avukatları katıldı.

AVUKATI DA MÜVEKİLİNİN BULUNAMADIĞINI SÖYLEDİ

Mahkeme hakimi, sanık Kütahyalı’nın yakalama emrine yaptığı itirazın İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiğini açıkladı. Müşteki avukatları sanığın yakalama emrinin infazının beklenmesine karar verilmesini talep etti. Kütahyalı’nın avukatı ise müvekkilinin bulunamadığını belirterek, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların yeniden dinlenmesini talep etti. Mahkeme, soruşturma aşamasında dinlenen tanıkların yeniden dinlenilmesi talebini reddetti. Sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

MAHKEME HAKİMİNİ CHP’Lİ DİYE REDDETMİŞTİ ANCAK…

Kütahyalı duruşmasına katılmadığı mahkemenin hakimi hakkında reddi hakim talebinde bulunmuştu. Kendisinin AKP’li bir gazeteci, mahkeme hakiminin ise CHP’li olduğunu iddia etmiş, ancak mahkeme hakimi Dursun Ali Gümüş hiçbir siyasi partinin adayı olmadığını belirterek, “Kaldı ki, 2011 milletvekili seçimlerinden Ak Parti’den Düzce milletvekili adayı olarak tarafıma teklif dahi yapılmıştır” ifadesinde bulunmuştu.

İddianamede, sanık Rasim Ozan Kütahyalı’nın 19 Kasım 2017’de Beyaz TV’de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, yorumcu olarak bulunurken kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben canlı yayında sarfettiği bir sözün Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor. Boşnak/ Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ifade edilen iddianamede, sanık Kütahyalı’nın suçlamayı kabul etmediği ancak tüm delillere göre üzerine atılı “Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçunu işlediği belirtilerek 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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