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19.07.2019
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Redd ve Barış için Müzik Orkestrası Enka Açıkhava sahnesinde

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ENKA 31. Yıl Açıkhava Buluşmaları birbirinden keyifli konserlerle devam ediyor. Önceki akşam Fazıl Say’ın konuk olduğu ENKA sahnesine bu hafta, Türk rock müziğinin sevilen grubu “Redd” ve müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan “Barış için Müzik Orkestrası” konuk olacak.

Türk rock müzik dünyasında ayrı bir yere sahip olan “Redd” 23 Temmuz Salı akşamı saat 21.15’te ENKA’da sevenleriyle buluşacak. 1996 yılı Eylül ayında kurulan grup, ilk albümleri “50/50”yi 2005 yılında yayımladı. Her albümüyle müzikal çeşitliliğini daha da arttıran grup, aynı zamanda sanatın ötesinde, pek çok toplumsal duyarlılık ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olarak yer alıyor. Sevilen şarkılarıyla ENKA seyircisine coşkulu bir gece yaşatacak olan gruba, sahnede Birce Akalay, Güvenç Dağüstün, Nejat Yavaşoğulları gibi sürpriz isimler de konuk sanatçı olarak eşlik edecek.

Müziği daha fazla çocuğa ulaştırma amacıyla çalışan “Barış için Müzik Orkestrası”, 25 Temmuz Perşembe saat 16.00’da dinleyicileri ile bir araya gelecekGençlerin hem kendileri hem de  toplum adına olumlu dönüşümler yaratmalarına olanak sağlayan “Barış için Müzik Orkestrası”,  tüm çocukların ücretsiz olarak izleyebileceği konserle açıkhava seyircisini selamlayacak.

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