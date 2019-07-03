Referandum çağrısı

Salı günü, partilerin grup toplantıları gününde AKP dışında tüm partiler toplantılarını gerçekleştirdi. Üç muhalefet partisinin de hedefinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi vardı. Liderler yeni anayasa ve referandum önerdi.

MADDELERİ DEĞİŞTİRELİM

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında referandum çağrısını yineledi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın partili Cumhurbaşkanı olarak görevde kalmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, “Partili cumhurbaşkanı devletin birliğini temsil edemez. Cumhurbaşkanı tarafsız olduğu için hâkim tayin eder. Bir partinin genel başkanı AYM’ye üye mi seçer? O zaman siz ‘Yargı bağımsızdır’ diyemezsiniz. Cumhurbaşkanı olarak çıkıyor, bize oy verin diyor. Bize her türlü hakareti ediyor. Cevap verdiğimizde cumhurbaşkanına hakaretten işlem yapılıyor. Ne cumhurbaşkanına hakareti? Sen Cumhurbaşkanı değilsin ki” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, anayasada değişikliğe gidilecek referandum önerisini tekrarladı.

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BUNLAR AYAR TUTMAZ

Eş Genel Başkan Sezai Temelli HDP grup toplantısında yaptığı konuşmada İstanbul seçimlerinin ardından gündeme gelen “AKP’nin fabrika ayarlarına dönmesi gerekir” söylemine tepki gösterdi. Temalli, “Diyorlar ki ‘AKP fabrika ayarlarına dönüyor.’ Ne ayarı, bunlar ayar tutmaz artık. AKP’nin fabrika ayarlarındayken yürüttüğü politikalar nedeniyle ülke bu halde” ifadesini kullandı.

İstanbul seçimlerinde muhalefetin yakaladığı başarıyı işaret eden Temelli, “Artık Türkiye siyaseti yarını konuşmak zorundadır. Yeni bir siyaseti var etme zamanıdır” dedi. Temelli, yeni bir anayasa çağrısı yaparak şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanlığı sistemiyle Türkiye krizlerle boğuşuyor ve bu krizlerden bu sistemle çıkılamaz. Bu sistem rehabilite edilemez. Ön yargılardan kurtulmak zorundayız, bir müzakere zeminini yaratmak zorundayız. Bunu da bütün toplumu çağırarak, bunu parlamentoya sıkıştırmadan yapmalıyız. Tüm halkları, partileri, sendikaları, kadınları bu müzakere zeminine çağırıyoruz. Bu müzakere faşizme karşı mücadeledir. Türkiye halkları olarak ortak vatanda bir arada yaşama iradesine sahip olan bizler bu anayasayı yapalım. Ancak o zaman bu krizlerden çıkabiliriz.”

TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜKTÜR

İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, başkanlık sistemini eleştirerek, “Her yanlış kararın, her yanlış icraatın bizzat sorumlusu değil misiniz? Herkes sorumluluktan kaçıp iktidar nimetleriyle gününü gün ederken siz tek başına kalıyorsunuz. Yapmayın, Türkiye’ye daha fazla kötülük etmeyin” dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini de eleştiren Akşener, “Sayın Erdoğan’ın Trump ile yaptığı konuşma maalesef rehin alındığımızı ortaya koydu. Anlaşılıyor ki S-400’ler alınsa bile depoda küflenecek. Vatandaşın parasıyla F-35’ler Boingler alınmaya devam edilecek” ifadelerini kullandı. Akşener, MHP lideri Bahçeli için “Küçük ortak, ‘Öcalan canisi HDP’ye tarafsızlık çağrısı yapın diyorsa bunu görmezden gelemezdik’ diyor. Dün flu görüyordu. Bugün görmeden duramıyor. Küçük ortak deyince kızıyor. E ne diyeyim? Eş başkan mı diyeyim?” ifadelerini kullandı.