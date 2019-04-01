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01.04.2019
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Referandumdan yerel seçime krizin faturası

HABER MERKEZİ HABER MERKEZİ

Tüm iktisatçıların telkinlerine rağmen Türkiye, ekonominin kaldıramayacağı tek adam rejimine sürüklendi. Ancak tek adam rejiminin ekonomiye ve 82 milyon yurttaşa bedeli ağır oldu.

İşte 16 Nisan referandumunda 31 mart yerel seçimlerine kadar ekonomik göstergelerdeki değişiklikler:

Enflasyon

>> Nisan 2017: Yüzde 11,8                               

>> Mart 2019: Yüzde 19,6

İşsiz sayısı

>> Nisan 2017: 3,2 milyon kişi                         

>> Mart 2019: 4,3 milyon kişi

İşsizlik oranı

>> Nisan 2017: Yüzde 10,7                               

>> Mart 2019: Yüzde 13,5

Dolar kuru

>> Nisan 2017: 3,55 TL                                       

>> Mart 2019: 5,62

Merkezi yönetim dış borcu

>> Nisan 2017: 86,6 milyar dolar                    

>> Mart 2019: 96,4 milyar dolar

2 yıllık tahvil faizi oranı

>> Nisan 2017: Yüzde 11,3                               

>> Mart 2019: Yüzde 21,2 

TCMB politika faizi

>> Nisan 2017: Yüzde 11,5                               

>> Mart 2019: Yüzde 24

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