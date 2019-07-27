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27.07.2019
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Regl olduğumuz için vergi ödemek istemiyoruz: Üniversiteliler çareyi dayanışmada buldu

Yalnızca bir yılda yüzde 35 zamlanan ped ve hijyen ürünlerinden alınan yüzde 18’lik vergi düşürülmüyor. Üniversiteli kadınlar çareyi ‘ped dayanışma kutularında’ bulurken bu kutular rektörlük, dekanlık engeline takılabiliyor

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Ayşegül UÇAR / Öykü KIZILTAN

Kadınların menstrüel dönemde temel olarak kullanmak zorunda oldukları ped ve diğer hijyen ürünlerindeki vergi oranı bir türlü düşürülmüyor. Bu ürünlerden yüzde 18 oranında vergi alınıyor. Üstelik sadece haziran ayı rakamlarına göre bir yılda ped fiyatları yüzde %35 zamlandı.

HER FAKÜLTEDE DAYANIŞMA KUTULARI

Bu koşullar altında ise üniversiteli genç kadınlar çareyi dayanışmada buluyor. Uşak Üniversitesi’nden Su Çiftçi, “Geçen yıllarda okulda iki defa ped dayanışması yaptık. Kadınların kadın bedeni nedeniyle utanç duymamaları, kendi bedenini sevme konusunda yaratılan tahakkümü reddettiğimiz için aklımıza bu yöntem geldi. Bir de tabii hali hazırda pede ulaşımın da maddi olarak zor olduğu bir dönemdeyiz. Ped dayanışma kutularımızı her fakültenin ve kütüphanenin kadınlar tuvaletine yerleştirirken çok olumlu tepkiler aldık” diye konuştu. Rektörlük tarafından dayanışma kutularının kaldırıldığını ifade eden Çiftçi: “Kadın sağlığını bu denli göz ardı eden okul yönetimine karşı sessiz kalmayacağız.”

YÜZDE 5’E İNDİRİLSİN

Ped vergisi sorununu Meclis’e taşıyan ve kanun teklifi veren CHP’li Sera Kadıgil ise konuya ilişkin özetle şöyle konuştu: “Yapılan araştırmalar ortalama bir kadının hayatı boyunca 11 bin civarı ped ya da tampon kullandığını gösteriyor. Ve bu keyfi bir harcama değil. Biz kadınlar için mecburi bir harcama. Buna rağmen biz bu ürünlere kozmetik malzemesi gibi %18 vergi ödüyoruz. Erkeklerin viagrasından ya da prezervatiften %8 vergi alınırken bizim pede ödediğimiz vergi %18. Bu ne adil ne de mantıklı ve değişmesi gerekiyor. Birçok kadın, kız çocuğu ya da trans kadın hijyenik ped alacak durumları olmadığı için hâlâ 50 yıl öncesinin yöntemlerini kullanıyor bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Cezaevlerindeki kadınların durumu ise ne yazık ki daha vahim. Bu nedenle gelin bu vergiyi dünya örneklerinde olduğu gibi %5’e indirelim hatta mümkünse bu ürünlerden topladığımız vergileri de kadına şiddet- le mücadele için kullanalım. Bunları konuşmak ayıp falan değil. Bir gerçeği görmezden gelerek kadınları mağdur etmek ve her ay kullanmak zorunda olduğumuz ped, tampon gibi hijyen ürünlerinden fahiş oranda vergi almak ayıp.”

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