‘Rejim devrilene kadar grevdeyiz’

Sudan’da sivil iktidar talebiyle askeri merkezler önünde demokrasi nöbeti tutan halka saldıran askeri cunta, en az 43 kişiyi öldürdü. Cunta lideri, Abdülfettah Burhan, ülkedeki protesto hareketi ile varılan tüm anlaşmaların iptal edildiğini ve seçimlerin 9 ay içinde yapılacağını açıkladı.

Konsey, görev süresini daha önce iki yıl olarak ilan etmişti. Seçim kararı halk ayaklanmasını sona erdirmek için bir taktik olarak değerlendiriliyor. Sudan muhalefeti ise iki hafta önce başlattıkları grevi sürdürme kararını yineledi. Sudan Komünist Partisi, meslek birlikleri ve muhalefet güçlerinden yapılan açıklamalarda “Rejim devrilene kadar süresiz grevdeyiz” denildi.

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Cunta dış destek arayışında

Cunta lideri Burhan, geçtiğimiz haftalarda Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuş ve siyasi destek almıştı. Bu ülkelerden cuntaya önemli maddi destek de sağlanıyor.

ABD, yazdığı tepkiyi sildi

ABD’nin Hartum Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sudan güvenlik güçlerinin protestoculara ve sivillere yönelik saldırıları yanlış ve durmalı” denildi. BBC’nin haberine göre, şiddetten Sudan ordusunun sorumlu tutulduğu ve ordunun Sudan halkını “sorumlu bir şekilde yönetememekle” suçlandığı kısım ise daha sonra açıklamadan silindi.

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ALMAN BASINI: YÜREKSİZ KATİLLER!

Sudan’da askerlerin halka saldırısı dünya basınında da gündem oldu. DW Türkçe’nin haberine göre Almanya’da yayınlanan Süddeutsche Zeitung, “Yüreksiz katiller” başlığını verdiği yorumunda şu ifadeleri kullandı: “Sudan Baharı’nın sonu mu geldi? Yüzbinlerce insan aylardır daha iyi bir yaşam için askeri yönetime karşı protesto gösterileri düzenliyor. Sokaktan gelen baskının da etkisiyle 30 yıllık iktidarı döneminde ‘dokunulmaz’ diye görülen Ömer El Beşir Nisan ayında devrildi. O tarihten beri Hartum’da özgürlük rüzgarları esiyordu. Ancak akıbetinin Arap Baharındaki protestoların sonuna benzeyebileceği endişesiyle birlikte. Kokuşmuş eski elit yapının üstünlüğünün süreceği de buna dahil. Pazartesi günü korkulan gerçeğe dönüştü. Askerler göstericileri vahşice öldürdü. Gerçek istikrar ancak gerçek bir gelecek perspektifi sunan bir ülkede özgürlükle olur. Sudan’daki gençlerin devrimi başarısız olursa, Afrika kıtasında her geçen gün daha fazla genç gelecekten ümidini kesecek.”

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NE OLMUŞTU?

Darbeyle geldiği iktidardan 30 yıldır gitmeyen Devlet Başkanı Ömer Beşir halkın aylar süren protestoları sonucunda devrilmişti. Ordu yönetime el koymuştu. Halkın sivil yönetim talebini geçiştirmeye çalışan ordu, önceki gün sabah saatlerinden itibaren darbe karşıtı göstericilere saldırı başlatmıştı. Hartum’daki Savunma Bakanlığı önünde haftalardır oturma eylemi yapan halka makineli tüfeklerle ateş açmıştı.