23.03.2019
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Rekabet Kurulu’ndan 24 yaş meyve sebze toptancısına soruşturma

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Rekabet Kurulu’nca, İstanbul, Ankara ve Antalya’da yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Rekabet Kurulu’nca, 14’ü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir ve Bayrampaşa şubelerinde, 7’si Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde, 3’ü Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halinde yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında, rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içinde bulunup bulunmadıklarının tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.


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