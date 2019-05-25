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25.05.2019
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Rektör atamaları yine şaşırtmadı

Barış akademisyeninin memurluktan men edilmesini talep eden dilekçeyi YÖK’e göndermesi gerekirken MEB’e gönderen Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar’ın görev süresi uzatıldı. 2016-2018 yıllarında Başbakan Başmüşaviri olan Ali Osman Öztürk de Hitit Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Kamuoyunun, “Suça Ortak Olmayacağız” bildirgesinde imzası olan bir akademisyenin memuriyetten men edilmesini isteyen dilekçesiyle tanıdığı Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü’nde yeniden görevlendirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararının ardından açıklama yapan Çakar, “Üniversitemizin 2019-2023 dönemi Rektörlüğüne beni yeniden layık gören başta kıymetli Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere YÖK ve üyelerine gönülden teşekkürlerimi arz ediyorum” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin de yer aldığı 11 üniversitenin rektörü ile ilgili kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Düzce Üniversitesi’nde görev yapan barış imzacısı akademisyen Latife Akyüz’ün soruşturma dosyasının bulunduğu yazıyı YÖK’e göndermesi gerekirken MEB’e gönderen Rektör Çakar’ın üniversitedeki görev süresi uzatıldı.

TANIDIK ATAMA

Atama kararlarına göre, TRT Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de Hitit Üniversitesi’nin yeni rektörü oldu. Öztürk’ün Ekim 2014’te Başbakan Müşaviri, Ağustos 2016 ile Eylül 2018 arasında Başbakan Başmüşaviri, Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ve İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim üyesi görevlerini yürüttüğü öğrenildi.

TÜGVA EĞİTİMCİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu TÜGVA’ya bağlı eğitim merkezinde eğitimcilik yapan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın da görev süresi uzadı. Üniversitenin internet sitesi üzerinden teşekkür mesajı yayımlayan Karakaya, Erdoğan’a “teveccühü ve onayı” için teşekkür etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan diğer rektör atama kararlarına göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat ve Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal atandı.

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