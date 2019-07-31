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31.07.2019
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Rektör hasta kılığına girerek denetime çıktı: Personel ‘Doktor yok, başka yere gidin’ deyince hastaneyi kapattı

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ‘hasta bakılmıyor’ şikayeti üzerine hasta kılığına girerek gittiği Kuşadası International Dent Care diş polikliniğini kapattı.

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez’in haberine göre, şikayetler üzerine tebdil-i kıyafet denetime çıkan Aldemir, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, polikliniğe gittiğinde doktor ve çalışanların, ‘Hasta bakmıyoruz, doktorlar izinli, başka hastaneye gidin’ demesi üzerine rektör olduğunu açıklayarak hastaneyi kapattı.

Muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile karşılayan personel, “Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin” dedi. Personel, rektör “Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor” diye üsteleyince, “Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok” diyerek onu tersledi.

‘VATANDAŞIN MAĞDUR EDİLMESİNE VE İSRAFA KARŞIYIM’

Vatandaşın mağdur edilmesine ve devletin israfa uğramasına karşı olduğunu söyleyen rektör Aldemir, “Şikayetler üzerine hastaneye gittim. Görevliler, muayene olmadığını, doktorların izinli olduğunu belirterek başka hastaneye gitmemi istedi. Ben de ‘Siz niye buradasınız o zaman’ dedim” ifadesini kullandı.

Çalışanların davranışlarının laubali olduğunu belirten Aldemir şöyle devam etti: 

“Üç katlı binanın klimaları da çalışıyordu. İsraf olduğunu ve hastalara saygısızlık yapıldığına karar verdim. Kapattık orayı. Rektör olduğumu da söyledim. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız.”

Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimiyle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan poliklinik çalışanlarının başka yere kaydırılması ve Kuşadası’nda polikliniğin kapatılması yönünde talimat verdi.

‘HASTA BAKMAYAN VE LAUBALİ DAVRANAN PERSONELİ AFFETMEM’

Aldemir, vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını gördüğünü vurgulayarak şunları söyledi: “Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri.”

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