Rektör yardımcısının kızı, birinciyi eleyerek araştırma görevlisi oldu

Araştırma görevlisi olmak için üç ayrı üniversitede sınava giren Ayşenur İnanç başarılı olamadı. Ancak yılmadı ve babasının rektör yardımcısı olduğu üniversitede ‘başarıyı’ yakaladı.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nihat İnanç’ın kızı Ayşenur İnanç, araştırma görevlisi olabilmek için, aynı ay içerisinde 3 değişik üniversitede girdiği tüm sınavlarda elendi. İlk olarak, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ndeki sınavda 46’ıncı oldu. Ardından şansını Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde denedi ama sonuç değişmedi yine 46’ncı sırada yer aldı ve kazanamadı.

Ayşenur İnanç, Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde de sınava girdi. Ancak burada da 29’uncu sıraya girebildi ve kazanamadı. Ama yılmadı bu sefer yine ay içerisinde babasının yönetici olduğu Kırıkkale Üniversitesi’nde denedi. Ayşenur İnanç, bu kez ‘başarıyı’ yakaladı, girdiği “Araştırma Görevlisi” sınavında, 34 adayı eleyerek ikinci oldu. Hatta, ikinci sırada sınavı kazanan İnanç, kendisinden 15 puan yüksek alan ve birinci sıradaki aday Mehmet Can Sürmeli’yi de eleyerek ‘asıl’ sıradan sınavı kazanan tek kişi oldu ve babasının üniversitesinde işe başladı.

Sınavda ikinci oldu ama birinciyi eleyerek göreve başladı

Baba Nihat İnanç, tartışmalı atamayı, “Kızımın şartları buna daha çok uyuyordu. Çünkü kızımın yaptığı bir yüksek lisans programı var. Kırıkkale Üniversitesi, yüksek adaylar için lisans ya da doktora şartını koyuyor. Böylece, bir bölümün eleman alınacak ilgili anabilim dalında, birebir çalışan adaylar tercih ediliyor. Ki en doğru yöntem de elbette budur. Bu bağlamda Kırıkkale Üniversitesi’nin çıkmış olduğu ilanda, ilan edilen çok sayıda kadroya, çok az başvuru sahibinin başvurusu kabul edilmişti. Hatta bazı bölümlere, başvuruların hiçbirisi kabul edilmemişti ve çok sayıda kadro boş kalmıştı. Benim kızımın da başvurduğu kadroya sadece iki kişinin başvurusu kabul edilmişti.” sözleri ile savundu.

Rektör yardımcısı Nihat İnanç “Yöneticilerin hesap günü var mı?” adlı kitabında, hakkını ihlal edenleri Allah’a havale ettiğini yazması ile dikkat çekmişti.