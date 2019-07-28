‘Rektörden eşe dosta kıyak’ iddiası!

Anıl Ataş

BirGün’ün gündeme getirdiği, Süleyman Demirel Üniversitesi profesörünün oğlunu kadroya aldığıyla ilgili haberin ardından üniversite ile ilgili yeni bir durum ortaya çıktı. Kontenjanın “etik normlara” uymadığını belirterek iptal edildiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. İlker Çarıkçı’nın da benzer usulsüzlükleri yaptığı iddia edildi. Rektörün eşini, kardeşini, kardeşinin arkadaşını, kızının özel kayak eğitmenini ve müzik eğitmeninin eşini okul kadrosuna aldığı iddia öne sürüldü.

Dün Cumhurbaşkanı tarafından tekrar atanan Rektör Çarıkçı’nın kızının özel kayak eğitmeni olduğu iddia edilen Fahriye Esra Başyiğit, SDÜ Spor Bilimleri Bölümüne araştırma görevlisi olarak alındı. İddiaya göre, normalde tek ilan numarası ile aynı şartların yazılması ve kontenjanın iki olarak belirtilmesi gerekirken, aynı alanda ve aynı nitelikte iki farklı araştırma görevlisi kadrosu ilanı yayımlandı. Birine 14, diğerine 4 başvuru gelen ilanlardan ikinci ilanda dördüncü sırada yer alan Başyiğit’in üstünde yer alan 3 kişinin başvurusu geçersiz sayılarak ataması gerçekleştirildi. Atamanın gerçekleşmesinin ardından başvurusu geçersiz sayılan adaylardan birinin duruma itiraz etmesi üzerine giriş sınavı Başyiğit ve diğer aday arasında yenilendi. Mezuniyet puanı 98.83 olan aday, giriş sınavında 21 puan verildiği için sıralamada Başyiğit’in gerisinde kaldı. Bunun üzerine Başyiğit yeniden atandı.

Aynı şekilde rektörün kızına müzik dersleri verdiği iddia edilen SDÜ Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Erhan’ın İngilizce Öğretmenliği lisans mezunu olan eşi Tuğba Erhan da rektörün danışmanlığında yaptığı doktora programını bitirmesinin ardından İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi’ne (İİBF) Öğretim Görevlisi olarak atandı.

2017 güz dönemi için açılan İletişim Bilimleri tezli yüksek lisans programına başvuran rektörün eşi Zehra Nur Çarıkçı, 23’üncü sırada olmasına rağmen mülakat sonrasında beş kişilik kontenjan içerisinde 64,9 puanla dördüncü olarak programa kaydını yaptırdı. Aynı programa başvuran ve 90’ın üzerinde mezuniyet puanı olan adaylar başta olmak üzere, diğer adayların elenmesi ise dikkat çekti.

Öte yandan rektörün kardeşi Oğuzhan Çarıkçı ve arkadaşı olduğu iddia edilen rektörün doktora öğrencisi Ahmet Yıldırım’ın da önce Meslek Yüksek Okulu’na, ardından İİBF’ye öğretim görevlisi olarak atandığı da iddia edildi.

Üniversiteden açıklama

SDÜ Kurumsal İletişim Merkezi (KİMER), konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı. Rektör ise “Isparta küçük yer. FAhriye Başyiğit’i daha önceden tanıyordum ama kızımın eğitmeni değildi” dedi. Rektör diğer atamaların da liyakat usulüne göre yapıldığını iddia etti.