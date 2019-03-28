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29.03.2019
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Rektörlük baskısı Tunç Soyer’in forumunu iptal ettirdi

BİRGÜN İZMİR BİRGÜN İZMİR

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in bugün öğlen saatlerinde Buca Hasan Ağa Parkı’nda öğrencilerle ve gençlerle gerçekleştireceği forum öğrencilerin rektörlük tarafından kendilerine katılmamaları yönünde baskı yapıldığı iddiası sonrası, öğrenciler zarar görmesin diye iptal edildi. Konu hakkında açıklama yapan CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, “Baskılar bizi yıldıramayacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Tunç Soyer’in, bugün öğlen 12.30’da Buca Hasanağa Parkı’nda üniversite öğrencileri ile düzenleyeceği forumun iptal edilmesinin sebebi ortaya çıktı.

CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü’nün, Hasanağa Parkı’ndaki foruma katılacak öğrenciler hakkında soruşturma açacağı şeklinde baskı yaptığını ve bu sebepten Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’in, öğrenciler zarar görmesin diye forumu iptal ettiğini ifade etti.

AFİŞLERİMİZİ YIRTTILAR

Öte yandan Akdağ, Hasanağa Parkı’nda Tunç Soyer’in katılımıyla bugün düzenlenmesi planlanan forumun afişlerinin asılması sırasında da AKP’den gelen kişilerin afişleri yırttığını iddia ederek, “İki gün önce gece afişlerimize de saldırdılar, asamazsınız diye baskı yapmışlar. Bunun üzerine ben gittim. ‘Asamazsınız’ dediler. Ben de, ‘Siz kolluk kuvveti değilsiniz, afiş asılmasını engelleyemezsiniz’ dedim. Afişler yırtılırken çekilen fotoğraflar da var” diye konuştu.

KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, şunları ifade etti:

“Korkunun ecele faydası yok. Geliyoruz. Halkımızı yoksulluktan, yolsuzluktan ve 18 yıldır çektiği zulmü 3 gün sonra sonlanacak. Bütün devlet kurumlarında AKP’den olmayan memurların, kaymakamların değiştirilmesine rağmen halkın içinde coşku frenlenemiyor.”

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