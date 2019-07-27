28.2 C
Istanbul
27.07.2019
Anasayfa EĞİTİM Rektörlükte tercih ya imam hatipliden ya AKP’liden yana

Rektörlükte tercih ya imam hatipliden ya AKP’liden yana

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalarda ağırlıklı olarak imam hatip ve ilahiyat mezunu isimler yer aldı. Eski AKP Ankara Milletvekili Cevdet Erdöl ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne atandı

MERAL DANYILDIZ MERAL DANYILDIZ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ REKTÖR OLDU

Söz konusu atamalarda AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer alması dikkat çekti:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Erdöl

2002 ve 2007 seçimlerinde Ak Parti’den Trabzon Milletvekili seçildi. 2011 seçimlerinde Ak Parti’den Ankara milletvekili seçildi. 2004 yılı itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. Yılmaz Can

30 Mart 2014’te AKP Giresun Belediyesi başkan adayı, 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimi için AKP’den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

İMAM HATİP VE İLAHİYAT MEZUNLARI AĞIRLIKLI

Atamalarda ağırlıklı olarak imam hatip ve ilahiyat mezunları yer aldı:

Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. Yılmaz Can

Giresun İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Ordu Üniversitesi, Prof. Dr. Ali Akdoğan

Öğrenimini Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Beş yıl İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi olarak atanmıştı.

Sinop Üniversitesi, Prof. Dr. Nihat Dalgın

İlahiyatçı olarak bilinen Dalgın, lise öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayıp Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde okudu. Ayrıca Dalgın’ın FETÖ bağlantılı bir yayın organı olan ve 3 ayda bir yayımlanan “Yeni Ümit” adlı dergide makalelerinin yayımlandığı iddia edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Mahmut Ak

Orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

11,623AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Rektörlükte tercih ya imam hatipliden ya AKP’liden yana

MERAL DANYILDIZ -
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye yaptığı rektör...
Devamını Oku

Fatih’te cinayet: Otel odasında ölü bulundu

birgun.net -
İstanbul Fatih'te Afgan asıllı Türkiye vatandaşı Abdulsamih Endican (62) sahibi olduğu otelin...
Devamını Oku

ÖDP Aydın İl Örgütü: “Topraklarımızı şirketlerin istilasından kurtaralım”

BİRGÜN İZMİR -
Jeotermal Enerji Santralleri’nin (JES) yoğunlaştığı illerin başında gelen Aydın’da, 156 bin 824...
Devamını Oku

Sosyal medyada doğa katliamı tepkisi: #KazdağlarıHepimizin

birgun.net -
Sosyal medyada başlatılan #KazdağlarıHepimizin etiketi ile maden çıkarma faaliyetleri kapsamında binlerce ağacın kesilmesine...
Devamını Oku

Behzat Ç.’nin ikinci bölüm fragmanı yayınlandı

birgun.net -
BluTV özel yapımı olarak 6 yıl aradan sonra yepyeni bölümleriyle seyircilerle buluşan...
Devamını Oku

Dosya takibi için gittiği adliyede gözaltına alındı: “Adaleti Saray’ın emrine vermişler”

birgun.net -
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan, AKP'li...
Devamını Oku

Munzur Dağları’nın tamamı maden sahası ilan edildi!

birgun.net -
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Üyesi Cemalettin Küçük,...
Devamını Oku

CHP’nin 7 ilkesinin yer aldığı çerçevenin ilki İmamoğlu’na

birgun.net -
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarının binalarına asması...
Devamını Oku

Kılıçdaroğlu ‘tek adam’ dedi, Bahçeli kendi sözlerini unutup Erdoğan’a kalkan oldu

birgun.net -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, teşekkür ziyaretleri kapsamında bugün Amasya’da miting düzenledi....
Devamını Oku

Ali Koç: Transfer daha bitmedi

birgun.net -
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında yapılacak transferlerle ilgili bilgiler verdi.
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi