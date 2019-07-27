Rektörlükte tercih ya imam hatipliden ya AKP’liden yana

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 11 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına ilişkin karar bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Ak, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Ataç, Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Akdoğan, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Giresun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Can, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kazım Uysal, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nihat Dalgın, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hazim Tamer Dodurka ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer atandı.

ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ REKTÖR OLDU

Söz konusu atamalarda AKP’ye yakınlığıyla bilinen isimlerin de yer alması dikkat çekti:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Prof. Dr. Cevdet Erdöl

2002 ve 2007 seçimlerinde Ak Parti’den Trabzon Milletvekili seçildi. 2011 seçimlerinde Ak Parti’den Ankara milletvekili seçildi. 2004 yılı itibarıyla TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu.

Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. Yılmaz Can

30 Mart 2014’te AKP Giresun Belediyesi başkan adayı, 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimi için AKP’den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

İMAM HATİP VE İLAHİYAT MEZUNLARI AĞIRLIKLI

Atamalarda ağırlıklı olarak imam hatip ve ilahiyat mezunları yer aldı:

Giresun Üniversitesi, Prof. Dr. Yılmaz Can

Giresun İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu.

Ordu Üniversitesi, Prof. Dr. Ali Akdoğan

Öğrenimini Ondokuzmayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Beş yıl İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenliği yaptıktan sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Din Sosyolojisi Araştırma Görevlisi olarak atanmıştı.

Sinop Üniversitesi, Prof. Dr. Nihat Dalgın

İlahiyatçı olarak bilinen Dalgın, lise öğrenimini Samsun İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayıp Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Hadis Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul Haseki Eğitim Merkezi’nde okudu. Ayrıca Dalgın’ın FETÖ bağlantılı bir yayın organı olan ve 3 ayda bir yayımlanan “Yeni Ümit” adlı dergide makalelerinin yayımlandığı iddia edilmişti.

İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Mahmut Ak

Orta ve lise eğitimini Tokat İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.