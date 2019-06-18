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19.06.2019
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REMRES Araştırma son İstanbul anketinin sonucunu açıkladı

REMRES Kamuoyu Araştırma şirketi son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin anket sonucunu açıkladı. Ankete göre, CHP'li Ekrem İmamoğlu, yüzde 2.61 farkla AKP'li rakibi Binali Yıldırım'ın önünde yer alıyor.

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REMRES Kamuoyu Araştırma şirketi kısa bir süre önce ellerindeki son anket verilerini paylaştı. Ankete göre Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 51.14, Yıldırım’ın ise 48.53.

Mezopotamya Ajansı’ndan Deniz Nazlım’a konuşan REMRES’in Müdürü Emre Şişmanlar, İstanbul’daki seçim atmosferindeki değişime işaret ederek, son zamanlarda AKP’nin CHP’ye benzer bir kampanya yürüttüğünü dile getirdi.

Şişmanlar şöyle devam etti: “Artık beka, terörden bahsedilmiyor. Gönül belediyeciliği gibi soyut kavramlar üzerinden konuşulmuyor. Tamamıyla artık AKP cenahı da indirimlerden, ekonomiden, istihdamdan bahsediyor. CHP’nin 31 Mart öncesi stratejisine dönmüş durumda. Binali Yıldırım, sokaklara zaten çok çıkmıyordu. Mesela şu anda sürekli sokaklarda görüyoruz, genç çocukları yanına alıp ‘bunlar benim kankalarım’ diyor. İmamoğlu’nun kampanyası ister istemez Yıldırım’ı etkilemiş durumda.”

“AKP SEÇMENİNİN KATILIMI DÜŞECEK”

Değişen bu atmosferin ardından oy farkının yüzde 3’e yakın olduğunu belirten Şişmanlar’a göre 23 Haziran’da AKP seçmeninin katılımı düşecek. “Türkiye’de seçmen kitlesi büyük ölçü de kutuplaşmış durumda” diyen Şişmanlar, “Açık oturum sonrası sosyal medyaya baktığımızda bir tane bile kendi adayını eleştiren yok. Fark şundan kaynaklanacak; katılım biraz daha düşebilir. Özellikle AKP açısından katılımın düşmesi bekleniyor. Çünkü muhalefet o konuda da çok konsantre durumda” ifadelerini kullandı.

“KÜRT SEÇMENDE DEĞİŞİKLİK YOK”

Kürt seçmenin tavrı konusunda saha çalışmalarında bir değişiklik görmediklerini de ifade eden Şişmanlar, “Kürt seçmen Türkiye’de en etkili şekilde örgütlü halde bulunan seçmen grubu. Ve HDP cenahından her hangi bir aksi yönde bir açıklama gelmedikçe çok bir değişiklik yaşayacaklarını sanmıyorum” diye konuştu.

Şişmanlar, daha önce AKP’ye oy vermiş olan muhafazakar-Kürt seçmenin sandığa gitme konusunda çekinceli olduğunu belirterek, “Eğer gitse AKP’ye verecek olan Kürt seçmenin bu seçimde de sandığa gitmesini gerektirecek hiçbir şey yok” dedi. Şişmanlar, “Ayrıca HDP’li ve muhalif Kürt seçmen de, sandığa gitmeyen Kürt seçmen grubunu etkiliyor. ‘Bize vermiyorsan da AKP için sandığa gitme’ diyebiliyor” diye ekledi.

‘ANKET ŞİRKETLERE AKP’li MEDYANIN DURUMUNA DÜŞTÜ’

Daha önce Binalı Yıldırım’ı 8-9 puan farkla önde gösteren AKP’ye yakın anket şirketlerinin şu anda İmamoğlu’nu önde gösterdiğini belirten Şişmanlar, son olarak şunları söyledi:

“Anket şirketleri de artık AKP’li medyanın düştüğü durama düşmeye başladı. Kendi kitlesi tarafından dahi tepki görüyorlar. Artık doğru sonuçları vermek zorunda kalıyorlar.”

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