Resim ve ebru günleri başladı

Koç Üniversitesi öğrencilerinin akademik yıl boyunca yaptıkları resim ve ebru çalışmaları açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Öğrenciler, yıl boyunca Koç Üniversitesi mensuplarına temel yağlı boya tekniklerini öğretmeyi, resim sanatını sevdirmeyi ve yaşam boyu devam ettirebilecekleri bir hobi kazandırmayı hedefleyen Resim Kulübü çalışmalarına katıldı, Ressam Füsun Özsoy’dan ders aldı.

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Geleneksel ebru sanatını tanıma ve birebir deneyimleme fırsatı sunulan Ebru Kulübü’nde ise öğrenciler sanatçı Eray Atay’dan ders aldı. Her iki kulübün öğrencilerinin akademik yıl boyunca yaptığı eserler açılan sergide sunuldu. Yağlı boya tablolar ve ebru örneklerinin yer aldığı sergi Koç Üniversitesi Rumeli Feneri kampüsündeki Öğrenci Merkezi’nde Haziran ayı sonuna kadar görülebilecek.