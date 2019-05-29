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30.05.2019
Anasayfa YEŞİL BİRGÜN RES'ler Meclis gündeminde

RES’ler Meclis gündeminde

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Karaburun Yarımadası ve Ildırı Körfezi’nin Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesine karşılık bölgede RES çalışmalarının sürmesine tepkiler giderek artıyor.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca da konuyu Meclis gündemine taşıyarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi.

Karaca önergesinde temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgârın itibarının zedelendiğini de vurguladı. Önergede şu sorular yer aldı:

>> Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilmesi kararı sonrasında Karaburun, Yaylaköy’deki RES projesiyle ilgili hiçbir uygulama işlemine kalkışılmaması gerekirken, proje sahasında henüz kurulmamış türbinler için beton atma ve yol açma işlemleri hangi kurumların izni doğrultusunda ne gerekçeyle yapılmıştır?

>> 400 bini aşkın zeytin ağacı olan bölgede enerji yatırımlarına dair değerlendirmeler yapılırken Bakanlığınızca ne göz önünde bulundurulmaktadır?

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