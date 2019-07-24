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24.07.2019
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‘Retweet’ tuşunun yaratıcısı pişman: 4 yaşındaki çocuğa dolu silah vermek gibi

birgun.net birgun.net

Twitter’ın popüler “retweet” tuşunun yaratıcısı Chris Wetherell, 10 yıl önceki icadından bugün pişman olduğunu açıkladı.

BuzzFeed News‘e konuşan yazılım geliştirici Chris Wetherell, 10 yıl önce yarattığı retweet tuşunu, “4 yaşındaki çocuğa dolu silah vermek gibi” şeklinde tanımladı.

Wetherell, yaptığı açıklamada şunları söyledi: 

“Başta bu tuşun yeterince temsil edilmeyen toplulukların sesinin duyulmasını sağlayacağını düşünmüştüm. Ama gerçekte bazı aşırılıkçılarla fanatiklerin saldırılarını koordine etmelerine ve yanlış bilginin yayılmasına yol açtı. O dönemde hedef seçilmiş her kime sorarsanız, retweetin, haklarındaki karalamanın kendileri daha yanıt veremeden hızla yayılmasını sağladığını söyleyecektir. Biz buna karşı bir savunma inşa etmedik, biz sadece saldırı iletim hattı inşa ettik.  O zaman bunun sadece istisnai şekilde anormal davranan küçük bir grup insanın işi olarak kalmayacağına aydım. Bu, insanların davranış şekli haline gelebilirdi. Ve bu ödümü kopardı.”

Twitter, “retweet” seçeneğini sunmadan önce, kullanıcılar, elleriyle ‘RT’ yazıp bir başka kullanıcının mesajını kopyalayıp yapıştırıyordu.

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