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22.05.2019
Anasayfa EKONOMİ Reuters: İtalyan inşaat şirketi 3. köprüdeki hisselerini satıyor

Reuters: İtalyan inşaat şirketi 3. köprüdeki hisselerini satıyor

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İtalyan inşaat şirketi Astaldi İstanbul’daki üçüncü boğaz köprüsündeki payının satışı için görüşmelere tekrar başladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi’nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

FİRMA KONKORDATO İLAN ETMİŞTİ

Astaldi geçen yıl Eylül ayında Türkiye’de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı. Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. Şöyle ki Astaldi 2018 yılının eylül ayında konkordato ilan etmişti.

Astaldi’den yapılan açıklamada, “Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir” ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: Reuters

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