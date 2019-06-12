24.3 C
Istanbul
13.06.2019
Anasayfa DÜNYA Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

birgun.net birgun.net

Suriye hükümet güçleri ile Rusya’ya ait savaş uçaklarının hedefindeki Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesinde, Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasıyla ‘ateşkesin tamamen sağlandığı’bildiriliyor.

Reuters’in, Rus askeri yetkilileri kaynaklı haber yapan Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmayla kurulan İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesinde’ateşkesin uygulanmaya başlandığı belirtildi. Ancak söz konusu ateşkesin ne kadar süreyle geçerli olacağı hakkında bilgi verilmedi.

İlginizi çekebilir:  Torbalı'da Suriyelilerin dükkanları mühürlendi

BİRGÜN TV'Yİ YOUTUBE'DA TAKİP EDİN

10,614AbonelerABONE OL
- Reklam -

SON HABERLER

Sel sularına kapılan bebek kediyi suni teneffüsle hayata döndüren işçi, o anları anlattı

birgun.net -
İstanbul Pendik'te sel sularına kapılan yavru kediyi suni teneffüs ve masaj yaparak...
Devamını Oku

Erdoğan, Saray’da Bahçeli ile görüşecek

birgun.net -
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran İstanbul seçimleri öncesinde...
Devamını Oku

ÖSYM Başkanı, YKS’nin detaylarını açıkladı

birgun.net -
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteye girişte ilki geçen sene uygulanan ve...
Devamını Oku

MSB: Suriye, İdlib’de gözlem noktamıza saldırdı

birgun.net -
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de bulunan 10 numaralı gözlem noktasına Suriye tarafından 35...
Devamını Oku

Frida Kahlo’nun bilinen tek ses kaydı bulunmuş olabilir

birgun.net -
Dünyaca ünlü Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun bilinen tek ses kaydı olduğuna inanılan...
Devamını Oku

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

birgun.net -
Bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle "halkın bir kesimini...
Devamını Oku

Gaziemir Belediye başkanı Halil Arda: Vatandaşlarımızla birlikte başaracağız

BİRGÜN İZMİR -
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Gaziemir’in kurucu Belediye başkanı müftü Abdullah Arda’nın...
Devamını Oku

Soyer sözünü tuttu: İzmir’de faytonlarda at kullanılmayacak

BİRGÜN İZMİR -
HAYTAP İzmir İl Temsilciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tunç Soyer ile hayvan hakları...
Devamını Oku

Uzun süre çile çekenler sıralaması

ZİYA ADNAN -
2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Liverpool kupayı 6. kez şehrine götürdü, muhtemel...
Devamını Oku

Çamlıca Kulesi’nde fiyatlar açıklandı: Aylık bedel 25 bin 500 TL

birgun.net -
İstanbul’un siluetini bozan radyo-TV vericilerini tek çatı altında toplayacak Küçük Çamlıca TV-Radyo...
Devamını Oku

Sonraki haber

© BirGün Gazetesi