Reuters: Rusya ve Türkiye anlaştı, İdlib’de ateşkes sağlandı

Suriye hükümet güçleri ile Rusya’ya ait savaş uçaklarının hedefindeki Türkiye sınırında bulunan İdlib bölgesinde, Rusya ve Türkiye’nin anlaşmasıyla ‘ateşkesin tamamen sağlandığı’bildiriliyor.

Reuters’in, Rus askeri yetkilileri kaynaklı haber yapan Rus haber ajanslarına dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmayla kurulan İdlib’deki ‘çatışmasızlık bölgesinde’ateşkesin uygulanmaya başlandığı belirtildi. Ancak söz konusu ateşkesin ne kadar süreyle geçerli olacağı hakkında bilgi verilmedi.