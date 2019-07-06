Reyhanlı’da patlama sonrası gözaltılar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Cuma günü patlayan ve 3 Suriyelinin hayatını kaybettiği bomba yüklü olduğu değerlendirilen araçla ilgili inceleme sürüyor. Hatay Emniyet Müdürlüğü, sayı vermemekle birlikte gözaltılar olduğunu bildirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Suriye sınırındaki, İdlib’de açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’nın da bulunduğu Reyhanlı’daki patlamada, araç içinde bulunan ve hayatını kaybeden üç Suriyelinin örgüt bağlantısı da araştırılıyor.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, bu üç kişinin bağlantılı olabileceği kişileri gözaltına aldı.

Reyhanlı Kaymakamlığı yakınlarında park halinde olan araç, Fatih Sultan Mehmet Camii’ne de 50 metre mesafedeydi. Patlama, Cuma namazı çıkışından bir süre önce meydana geldi.

ŞÜPHELİ OTOMOBİL ARANIYOR

Cumartesi günü ilçede kurulan semt pazarının kurulmasına izin verilmedi. Suriyeli plakalı bir otomobil de şüpheli olduğu gerekçesiyle aranıyor.

Hatay’a giriş ve çıkışlar ile çevre illerde görev yapan polisler, şüpheli otomobili arıyor.

ERDOĞAN ‘BOMBA OLDUĞU BELLİ’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamanın ardından İstanbul’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Araçtakiler Suriyeli, bomba olduğu belli” dedi.

“Patlamanın terörle bağlantılı olabileceğini” söyleyen Erdoğan, hayatını kaybedenlerin kimlik tespitlerinin yapıldığını söyledi.

SOYLU: KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı gün gazetecilere yaptığı açıklamada, “Araç içinde EYP olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Soylu, “Elde edilen bazı bilgiler var, bunlar netleştiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır” diye konuştu.

Ancak bu açıklamaların ardından patlamanın sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.